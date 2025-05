Nouveau venu chez les Bleus, Rayan Cherki a fait ses premiers pas au château de Clairefontaine ce vendredi. En prenant ses marques, le joueur offensif de l'OL veut aussi prouver qu'il a sa place.

Il connaissait déjà le chemin depuis toutes ces années en Espoirs. Toutefois, à la différence des autres rassemblements, Rayan Cherki n'a pas pris la direction de l'aile réservée aux Bleuets. Pour la première fois de sa jeune carrière, le joueur offensif de l'OL a fait son entrée dans la cour des grands. Ce vendredi midi, Cherki a participé au ballet de voitures s'arrêtant devant le château de Clairefontaine. Retenu pour la première fois par Didier Deschamps, le jeune Lyonnais lance sa grande aventure avec la sélection française pour ce rassemblement de juin et le Final Four de la Ligue des Nations. Une juste récompense après une saison aboutie avec l'OL sur le plan personnel.

"Une première au château est toujours un moment important"

Quand une très grande partie des joueurs français feront leur arrivée à Clairefontaine en début de semaine prochaine, Rayan Cherki va pouvoir apprivoiser un peu mieux son environnement avec cette arrivée ce vendredi et en comité restreint (15 joueurs présents). Pas forcément une mauvaise chose pour une première. Didier Deschamps, présent en conférence de presse, n'a pas souhaité rajouter plus de pression au néo-international, même s'il est conscient que cette arrivée au château reste un passage spécial. "Comme Pierre Kalulu, c'est la première fois qu'il vient là, c'est toujours un moment important. Je discuterai avec Rayan plus tard, mais je veux qu'ils restent le plus naturel possible comme ils peuvent l'être dans leur club. Que ce soit sur le terrain ou en dehors."

Connaissant pas mal de joueurs dans le groupe des Bleus, Rayan Cherki ne devrait pas mettre longtemps à se sentir à son aise.