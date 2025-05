Début de la trêve internationale pour les joueuses de l'OL Lyonnes

Après Vicki Becho et Elma Juntella Nelhage, la plupart des internationales de l'OL Lyonnes rentrent en scène ce vendredi. Avec notamment le match des Bleues, sans Wendie Renard, mais avec plusieurs Lyonnaises.

Ce vendredi, Rayan Cherki a débarqué pour la première fois à Clairefontaine en qualité d'international A. Le joueur offensif de l'OL n'a malheureusement pas pu croiser ses comparses féminines de l'OL. Ces dernières ont établi leur camp de base à Nancy ces derniers jours afin de préparer leur match contre la Suisse. Une rencontre qui sent bon l'Euro face au pays organisateur du tournoi dans quelques semaines. Cette sortie des Bleues est forcément attendue puisque ce sera la première sans Wendie Renard et Eugénie Le Sommer, non retenues par Laurent Bonadei pour ces rencontres de juin et l'Euro 2025. Il y aura quand même toujours un peu d'OL Lyonnes en sélection française avec les présences de Kadidiatou Diani, Selma Bacha, Amel Majri et la surprise Alice Sombath. Coup d'envoi à 21h10 ce vendredi à Nancy.

Duel entre Brand et Damaris

Elles ne seront pas les dernières Lyonnaises à entrer en piste ce vendredi, puisque Tarciane viendra conclure cette première grosse journée de la fenêtre de juin. La défenseure fait face au Japon dans une double confrontation amicale avec le Brésil (2h30). Pas d'enjeux sportifs donc de l'autre côté de l'Atlantique au contraire de l'Europe. Avec la Ligue des Nations comme préparation à l'Euro, les sélections européennes ont de quoi se mettre tranquillement en route. Cela donnera lieu à une opposition entre deux futures coéquipières.

Première recrue des Fenottes, Jule Brand croisera le fer avec Damaris Egurrola lors d'Allemagne - Pays-Bas ce vendredi à 20h30. Quelques minutes plus tôt, Ada Hegerberg portera certainement le brassard de capitaine de la Norvège face à l'Islande (20h). Enfin, la dernière Lyonnaise sur le pont ce vendredi sera Vicki Becho qui jouera son deuxième match de Sud Ladies Cup avec les U23 françaises. Après le nul (1-1) contre la Tchéquie, les Bleuettes chercheront une première victoire contre le Maroc à 20h.