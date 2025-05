L'OL ne fera pas appel pour Paulo Fonseca

Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Suite à la tentative infructueuse de conciliation devant le CNOSF pour réduire la sanction de Paulo Fonseca, l'OL s'arrête là. Il n'ira pas devant le Tribunal arbitral du Sport.

L'OL n'a pas obtenu gain de cause, et a choisi de ne pas mener plus loin ce combat. Vendredi après-midi, le club a annoncé que sa tentative de conciliation avec la Ligue en passant par le CNOSF pour essayer de réduire la punition de Paulo Fonseca avait échoué. Du moins, elle n'a rien donné, puisque l'instance n'a pas formulé de proposition à la LFP.

L'entraîneur de l'Olympique lyonnais avait senti le coup venir dès son entretien, comme il l'avait confié par la suite. Le club ne conteste pas les faits. Il souhaitait par cette action "initier un échange constructif en proposant un aménagement de la sanction, plus adapté à la situation". Un objectif manqué, et qui met donc un terme, selon nos informations, à la volonté des dirigeants de poursuivre le dossier sur la voie juridique.

Procédure trop longue et risque de sanction aggravée

Ils avaient pourtant la possibilité de faire appel au Tribunal arbitral du Sport (TAS), mais il n'en sera rien. En effet, pour les Rhodaniens, le risque était de voir la Fédération française de football durcir encore la peine du Portugais, car il fallait en passer par la FFF pour aller devant le TAS. D'autant plus que le délai de cette procédure est particulièrement longue.

Retour dans les vestiaires de l'OL à la 4e journée de Ligue 1

Paulo Fonseca ira donc au bout du châtiment prononcé le 5 mars dernier. Cela signifie qu'il sera privé d’accès au banc de touche, aux vestiaires des arbitres et de toutes fonctions officielles, jusqu’au 30 novembre 2025. De plus, jusqu'au 15 septembre prochain, il ne pourra pas vivre les matchs aux plus près de ses joueurs, comme ce fut le cas en Ligue 1 sur toute la fin de saison. Il devra se contenter à nouveau de la tribune de presse des stades qu'il visitera.

L'ancien coach de l'AC Milan retrouvera son groupe avant, à la mi-temps et à la fin des matchs à partir de la quatrième journée du championnat 2025-2026. Ce sera déjà une petite avancée, avant qu'il ne regagne l'ensemble de ses prérogatives un mois et demi plus tard.