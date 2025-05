Bonneau aurait pu revenir à l'OL mais retourne au Servette FC

Ancien recruteur emblématique de l'Olympique lyonnais, Gérard Bonneau, fait son come-back au Servette Football Club.

Éducateur puis recruteur de jeunes talents à l'OL durant 25 ans, Gérard Bonneau va effectuer son deuxième passage au Servette FC. En effet, il avait travaillé au sein de la cellule de recrutement du club suisse entre 2018 et 2021 après avoir quitté l'OL. Et, suite à cette expérience, Gérard Bonneau a failli rejoindre... l'AS Saint-Étienne : "Il y a eu un contact à l’époque de Claude Puel, oui. Quand Claude était en train de restructurer Saint-Etienne, il était allé chercher Xavier Thuilot à la direction administrative et il cherchait quelqu’un pour le recrutement. Quand il était à l’OL, Claude faisait partie de ceux qui m’ont fait grandir. Après, sincèrement, quand on a fait 25 ans à l’Olympique Lyonnais, on ne peut pas y aller… Je me suis quand même déplacé par correction. Nous avons fait un entretien qui s’est bien passé mais je ne pouvais pas", déclare-t-il dans un entretien accordé à But Football Club.

Interrogé également sur un potentiel retour à l'OL, Gérard Bonneau confirme avoir échangé avec son club de cœur : "Oui, une discussion a eu lieu. C’était pour travailler sur le recrutement des joueurs de 16 à 20 ans. J’ai vraiment hésité. Quand vous passez autant de temps que moi à l’Olympique Lyonnais, c’est dur. Après, en regardant, je me suis senti un peu perdu par rapport à tous ces gens qui sont au club aujourd’hui. J’ai décliné l’offre mais je remercie quand même l’OL. Les entretiens que j’ai eus avec les nouvelles équipes étaient bons", précise-t-il.

Un nouveau poste au Servette FC

Finalement, Gérard Bonneau va vivre une deuxième aventure avec le Servette en qualité de "conseiller du président et responsable de la stratégie sportive", annonce le club suisse dans un communiqué officiel. Il sera accompagné d'Alain Geiger, "figure emblématique du Servette FC, ancien joueur et entraîneur du club". "Je suis très heureux de pouvoir m’entourer de deux personnalités aussi expérimentées, compétentes et passionnées par le Servette FC. Gérard et Alain auront un rôle précieux dans les réflexions stratégiques. Leur savoir-faire et leur attachement au club seront de véritables atouts pour nous", déclare notamment Hervé Broch, le président du club suisse.