OL Lyonnes : les Fenottes sur tous les terrains ce mardi 

Selma Bacha avec l’équipe de France face à l’Islande à l’Euro 2022 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pas moins de neuf joueuses de l’OL joueront ce mardi (ou tôt mercredi matin). Des matchs internationaux, dont certains comptant pour la Ligue des nations.

Un dernier effort avec de couper quelques jours, et de revenir pour l’Euro. Les internationales européennes de l’OL Lyonnes sont attendues ce mardi dans le cadre de la Ligue des nations. Bien sûr, certaines rencontres n’auront pas d’enjeux majeurs, mais une affiche aura toute son importance.

Ada Hegerberg et la Norvège veulent se maintenir dans la catégorie A de la compétition. Pour cela, un succès en Suisse leur offrirait à coup sûr la deuxième place de la poule derrière la France. Après le partage des points contre l’Islande (1-1), les coéquipières de la Ballon d’Or 2018 ont une autre possibilité. Obtenir un résultat semblable à celui des Islandaises, qui défieront les Bleues. Le tout sans perdre face aux Suissesses.

La France pour le 6 sur 6

Dans le même temps, à 20 heures, les Françaises (Alice Sombath, Selma Bacha et Amel Majri, mais sans Kadidiatou Diani) iront en Islande donc, avec pas grand-chose à jouer. Elles sont assurées de finir première et de disputer le "Final Four". Mais l’une de leurs ambitions sera sans doute de finir cette campagne sur une sixième victoire en autant de parties.

Du côté des Pays-Bas de Damaris Egurrola et de l’Allemagne de Jule Brand, la messe est dite depuis la semaine passée. Les Allemandes, en dominant les Néerlandaises vendredi (4-0), vont terminer en tête du groupe. Les dénouements de Pays-Bas - Écosse et d’Autriche - Allemagne (20h30) seront donc anecdotiques.

Plusieurs matchs amicaux

On retrouvera aussi quelques confrontations amicales, dont celle des U23 françaises et de Vicki Becho face au Japon. À l’étranger, si vous êtes couche-tard, Melchie Dumornay sera opposée au Canada (mercredi, 1h30) et Lindsey Horan à la Jamaïque (2 heures). La seconde manche des doubles confrontations pour ces pays.