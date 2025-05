La France a régalé vendredi soir contre la Suisse. Un large succès 4 à 0 et des actions décisives de Selma Bacha et Kadidiatou Diani. Une bonne manière de ne pas céder au doute après l'épisode de l'éviction de Wendie Renard et Eugénie Le Sommer.

Il faudra sans doute attendre une adversité un peu plus relevée, mais voilà un premier élément de réponse. Pour l'équipe de France, c'était le match d'après, après l'épisode Wendie Renard, Kenza Dali et Eugénie Le Sommer. Le choix d'écarter ces trois membres importantes du groupe par le sélectionneur, Laurent Bonadei, fera parler jusqu'à l'Euro, auquel son équipe participera en juillet prochain. Avant ça, il faut disputer deux rencontres de Ligue des nations, et la première s'est extrêmement bien déroulée.

La Suisse se présentait vendredi soir à Nancy, et les Bleues lui ont aisément démontré qu'elle ne serait pas invitée. Après 19 minutes, elles menaient déjà 3 à 0 grâce aux buts de Clara Mateo, profitant d'une erreur de la gardienne (11e), Elisa De Almeida, sur un corner de Selma Bacha (16e) et Sandy Baltimore, suite à un bon travail de Kadidiatou Diani (19e). Le sort de la rencontre était déjà plié.

Sombath titulaire, Majri reste sur le banc

En seconde période, Grace Geyoro a alourdi la marque afin d'offrir un peu plus d'ampleur à ce beau succès. Du côté lyonnais, outre les décisives Bacha (74 minutes jouées) et Diani (45 minutes), Alice Sombath était titulaire. Elle évoluait aux côtés de la nouvelle capitaine, Griedge Mbock. Amel Majri est elle restée sur le banc.

Dernière étape en Islande mardi

Déjà assurées de participer au "Final Four" de la compétition, les Françaises poursuivent leur petit bonhomme de chemin. Après cinq journées, elles ont gagné l'ensemble de leurs confrontations. Dernière étape mardi en Islande. Une affiche "difficile", prévoit Laurent Bonadei.

Forcément interrogé à l'issue de la partie afin de savoir si, selon lui, cette victoire légitimait sa décision initiale, l'entraîneur ne "voulait pas s'enflammer". "Je ne me gargarise pas. Je ne sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort." Pour ça, il faudra patienter jusqu'à l'Euro, c'est à cet instant que les réponses arriveront.