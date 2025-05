Plusieurs internationales d'OL Lyonnes étaient sur les terrains vendredi soir. Avec des destins divers, notamment pour Jule Brand et Damaris Egurrola, adversaires lors du duel entre l'Allemagne et les Pays-Bas.

La trêve internationale est définitivement lancée. Si les Françaises (Becho) et les Suédoises U23 (Junttila Nelhage) ont inauguré cette période en milieu de semaine, leurs coéquipières à l'OL Lyonnes évoluant chez les A ont entamé les choses sérieuses vendredi. La France, déjà, a déroulé contre la Suisse (4-0) dans le cadre de la Ligue des nations.

Duel de joueuses d'OL Lyonnes en Allemagne

Une compétition également au programme des Allemandes et des Néerlandaises. Les deux équipes s'affrontaient pour prendre la tête du groupe 1, avec un duel à suivre entre Jule Brand et Damaris Egurrola pour les supporters des Fenottes. Au coup de sifflet final, un large succès 4 à 0 pour l'Allemagne, avec une passe décisive de Brand sur le second but. Cette dernière a joué toute la rencontre, tandis que Damaris est sortie à la pause. A noter que les anciennes coéquipières Sara Däbritz et Daniëlle van de Donk étaient sur le banc.

La Norvège d'Hegerberg garde la main

Avec 13 points, la Nationalmannschaft rejoint officiellement les Bleues dans le dernier carré. Elle possède trois longueurs d'avance sur leurs rivales et il ne reste qu'une journée à disputer. De "Final Four", il n'en est pas question pour la Norvège d'Ada Hegerberg dans la poule de France. En revanche, elle obtient le nul contre l'Islande (1-1) qui lui permet d'avoir son destin entre ses mains avant la dernière journée. L'avant-centre et capitaine est restée 90 minutes sur la pelouse.

Afin de se maintenir dans la Ligue 1, il leur faudra glaner un résultat au moins similaire aux Islandaises, sans perdre en Suisse. La nation nordique, elle, accueillera les partenaires de Selma Bacha mardi.

Becho, un doublé et un penalty raté

Enfin, deux matchs amicaux pouvaient intéresser les supporters des Fenottes. Contrariées lors de leur entrée en lice dans la Sud Ladies Cup, les Bleuettes U23 de Vicki Becho ont bien réagi en écartant le Maroc 4 à 0. Remplaçante, l'attaquante a tout de même inscrit un doublé aux 80e et 89e minutes, tout en loupant un penalty. Elle défiera le Japon mardi pour l'ultime rendez-vous de la saison.

Dans la nuit de vendredi à samedi, Tarciane et le Brésil se mesuraient aux Japonaises lors de la première manche de leur double confrontation. La défenseure n'est pas entrée en jeu, mais les Brésiliennes ont gagné 3 à 1. Seconde partie très tôt mardi matin (1h, heure française).