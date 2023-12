OL - Lille : Bompastor s’attend à un bloc défensif lillois

Mal en point en championnat, Lille va s’atteler à bien défendre ce vendredi (21h) à Décines. Tout sauf une surprise pour Sonia Bompastor, habituée à voir l’OL se heurter à des équipes regroupées.

Neuf sur neuf. Plus 36 de différence. La première partie de saison de l’OL est parfaite dans cette D1 féminine et à deux journées de la fin de la phase aller, l’objectif est clair : terminer ces onze matchs invaincu et surtout signer un sans-faute avec 33 points au compteur après le match contre Fleury le 16 décembre prochain. Avec le déplacement en Île-de-France, les joueuses de Sonia Bompastor ont encore un dernier match de championnat à jouer à domicile avec la réception de Lille ce vendredi soir (21h) au GOLTC.

Après deux semaines de coupure et une trêve internationale, l’entraîneure lyonnaise va devoir gérer les temps de jeu, elle qui doit faire sans Melchie Dumornay, Selma Bacha, Kadidiatou Diani ou encore Ellie Carpenter. "Il nous reste quatre matchs avant la fin de l'année civile. Il faudra, à la fois avec un retour tardif des internationales et un match qui arrive très vite, faire des choix judicieux pour protéger la santé des joueuses, a déclaré Bompastor lors du point presse organisé mercredi. Faire en sorte qu'on ait l'équipe la plus performante possible."

Amandine Henry pas encore qualifiée avec le LOSC

Rentrées tard de sélection, Vanessa Gilles et Lindsey Horan devraient être ménagées même si elles font bien partie du groupe lyonnais. Mais avec un match de Ligue des champions mercredi prochain, priorité à la récupération. Sonia Bompastor peut d’ailleurs compter sur un effectif étoffé, malgré les blessures, pour gérer ces temps de jeu. Mais elle ne devrait pas faire la même erreur que face à Dijon il y a quelques semaines où elle avait quasiment tout changé, avec un succès relatif.

Il devrait y avoir quelques retouches, mais l’OL aura fière allure face à Lille, en manque de points cette saison. Sans Amandine Henry, pas encore qualifiée, le LOSC pointe à la 9e place avec six points et cherchera avant tout à limiter la casse face à l’armada lyonnaise. Sans trop de surprise, les Fenottes devront chercher à contourner un bloc compact. "Elles ont besoin de points et je pense qu'elles vont venir avec un état d'esprit solidaire et une volonté de bien défendre." Rien de bien nouveau pour les Lyonnaises, habituées à cette configuration depuis le début de la saison.