OL : le dossier Grosso reste encore à régler

Fabio Grosso et John Textor prennent la pose, le 18 septembre à Décines. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

À quelques jours de la reprise de l’entraînement, Pierre Sage n’a toujours pas été intronisé sur le banc de l’OL jusqu’à la fin de la saison. Le licenciement de Fabio Grosso reste toujours en cours.

L’un ne peut pas aller sans l’autre. Depuis maintenant une semaine, les supporters de l’OL attendent l’officialisation de la nouvelle concernant Pierre Sage : celle, comme évoquée sur Olympique-et-Lyonnais, de la nomination jusqu’à la fin de la saison du coach en qualité d’entraîneur principal et non plus d’entraîneur intérimaire. Il n’y a toujours pas de fumée blanche publiquement, mais rien n’indique que Sage ne sera pas présent dimanche à la reprise de l’entraînement. Il s’assoira même sur le banc face au CA Pontarlier le dimanche 7 janvier pour l’entrée en lice de l’OL en Coupe de France. En réalité, en plus de la réorganisation sportive qu'entraîne cette promotion à l'échelle du club, un autre point bloque aujourd’hui cette nomination, celui du licenciement de Fabio Grosso qui prend plus de temps que prévu.

L'OL obligé de payer pour Sage dès janvier

L’entraîneur italien n’est plus celui de la formation lyonnaise depuis le 30 novembre dernier, mais il est toujours juridiquement rattaché à l’OL. Une procédure de licenciement a été lancée, mais n’a toujours pas abouti à un accord financier entre les deux parties. Tant que ce dossier ne sera pas bouclé, il ne faut pas s’attendre à voir le club communiquer sur l’arrivée de Pierre Sage.

Dans les faits, cela ne changera pas grand-chose car la période de 30 jours offerte aux clubs pour se retourner en cas de changement de coach va expirer au 1er janvier. Officialisation ou non, l’OL sera quoi qu’il arrive obligé de payer une amende de 25 000€ à chaque match dirigé par l’ancien directeur de l’Académie, non titulaire de BEPF. À moins qu’un consensus ne soit trouvé avec la FFF dans les prochains jours…