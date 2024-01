Mercato : la lettre d’adieux de Kadewere à l’OL

Prêté pour six mois avec option d’achat au FC Nantes, Tino Kadewere a tenu à remercier l’OL et ses supporters. Une lettre d’adieux plus qu’un au revoir.

Après 64 matchs sous les couleurs lyonnaises et onze buts, Tino Kadewere va entamer un nouveau chapitre de sa carrière, et ce, dès ce vendredi en Coupe de France. Non pas face au CA Pontarlier avec l’OL, mais bien contre Pau avec le FC Nantes. Six mois après son retour entre Rhône et Saône suite à un prêt à Majorque, l’attaquant zimbabwéen est de nouveau prêté. Seulement, cette cession temporaire en Loire-Atlantique ressemble avant tout à la fin de l’histoire avec l’OL. Que ce soit les mots choisis par le club lyonnais dans son communiqué ou ceux de Kadewere, tout porte à croire qu’on ne reverra plus Tino Kadewere sous le maillot de la formation rhodanienne à l’avenir.

"Un honneur d'avoir porté ce maillot"

Malgré un contrat prolongé jusqu’en juin 2025, l’ancien Havrais a été prêté avec option d’achat et l’OL possède un intéressement de 25% sur une potentielle future vente, ce qui laisse penser que l’option est obligatoire. En tout cas, les mots choisis par Kadewere ressemblent avant tout à des adieux plus qu’à un simple au revoir. "Le moment est venu de vous dire au revoir. Je tiens à exprimer ma gratitude envers l’OL pour cette opportunité incroyable et pour toutes les expériences que j’ai vécues ici. C’est un honneur d’avoir porté ce maillot et de faire partie de cette grande famille. Un immense merci aux supporters, aux coéquipiers, au staff et à tout le club pour le soutien inébranlable. Vous avez fait de cette étape un chapitre spécial de ma carrière."

Classe et digne jusqu’au bout…