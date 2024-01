Comme dans un rêve, Tino Kadewere, remplaçant au coup d'envoi, a inscrit un doublé avec Nantes pour ses premiers pas dans son nouveau club.

Tino Kadewere a décidément un destin à part. Tout juste arrivé à Nantes, l'attaquant était remplaçant vendredi pour commencer son aventure. Lors du 32e de finale de Coupe de France à Pau, le joueur prêté par l'Olympique lyonnais est entré à la mi-temps, alors que son équipe était menée 1 à 0 par le pensionnaire de Ligue 2.

Mais les changements apportés par Jocelyn Gourvennec à la pause et en cours de match ont tout changé, au point que les Nantais ont inscrit quatre buts en deuxième période, dont deux par Kadewere. Après l'égalisation de Florent Mollet dès la 48e, le Zimbabwéen a assuré la qualification des Canaris en trouvant la faille deux fois en trois minutes, aux 80e et 83e.

"Un joueur collectif, généreux", pour Gourvennec

A l'issue de la partie, remportée 4 à 1 par sa formation, l'entraîneur du FCN a salué l'impact son nouveau joueur. "Il a beaucoup de présence aussi dans le jeu aérien. Il a été incisif, tranchant, et on avait besoin de ça, apprécie son coach. C'est un très, très bon footballeur, peut-être pas reconnu à sa juste valeur parce qu'il a eu des pépins qui ne lui ont pas permis d'enchaîner. C'est un joueur très collectif, très généreux."

Remplaçant à l'OL, et même si ses entrées en jeu ont aidé à préserver certains résultats, Kadewere espère pouvoir plus s'exprimer en Loire-Atlantique. Cela démarre plutôt bien avec ce doublé. Il n'avait plus réalisé une telle performance depuis le 24 janvier 2021 contre Saint-Etienne (0-5). Un rêve qui est tombé le jour de son 28e anniversaire, de bon augure pour l'avant-centre. "C'étaient mes premières 45 minutes depuis longtemps, je suis vraiment content, a souri l'ancien Havrais. Oui, j'étais tranquille sur le terrain."