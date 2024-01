John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Critiqué par les supporteurs de Botafogo pour le prix du transfert de Lucas Perri et Adryelson, John Textor a répondu sur X.

"Il faut expliquer quelque chose par rapport à ces valeurs. Je n'ai pas compris". Les réactions des suiveurs et supporteurs de Botafogo au sujet du transfert à l'OL Lucas Perri et Adryelson montrent à quel point les prix ont surpris au Brésil. Annoncée à hauteur de 20 millions d'euros, la transaction pour les deux joueurs monte finalement "seulement" à 3,25 et 3,58 millions d'euros, soit 6,83 millions d'euros au total. A cette somme, il convient d'ajouter l'intéressement de 50% sur une éventuelle future revente.

"Dans ce cas, il ne s’agissait que d’un achat à 50%"

Loin donc des montants évoqués. Comme il en a régulièrement l'habitude, John Textor, patron des formations brésilienne et française, a choisi la plateforme X (anciennement Twitter) pour justifier le tarif. "Lorsque le transfert s'effectue entre deux clubs contrôlés, nous estimons la juste valeur à partir de Transfermarkt et ajustons les caractéristiques de la transaction. Dans ce cas, il ne s’agissait que d’un achat à 50%", a-t-il répondu.

Actuellement, Perri est valorisé par le site spécialisé à 8 millions d'euros, tout comme son coéquipier Adryelson. Ce qui n'est donc pas encore à la hauteur des 50% annoncés. Avec tout de même un bon pourcentage à la revente, Botafogo doit espérer que le gardien et le défenseur performeront dans le Rhône.

Pour rappel, les deux footballeurs sont sous contrat avec l'Olympique lyonnais jusqu'en 2028. Ce sont les premières recrues de l'hiver du côté de Décines.