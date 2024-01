OL : Moreira à la conquête du temps de jeu

Cet hiver, alors que l'effectif lyonnais est dépeuplé offensivement, Diego Moreira pourrait avoir l'occasion de se montrer. L'ailier a en tout cas envie de prouver ce qu'il vaut.

Lorsqu'on a vu le groupe restreint de l'OL arrivé à l'entraînement vendredi, on a compris que Pierre Sage n'avait pas l'intention d'élargir plus que de raison son effectif. Il ne piochera pas dans la réserve pour les affiches à venir, et donc ne compte que trois attaquants à l'instant T : Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Diego Moreira.

Si les deux derniers sont des titulaires, ce n'est pas le cas du dernier nommé, qui dimanche contre Pontarlier (N3), devrait combler l'absence d'Ernest Nuamah, parti à la CAN. Une belle opportunité pour celui qui n'a joué que 239 minutes en Ligue 1 depuis son arrivée à l'été 2023 (six rencontres dont trois entrées en jeu).

Il a certainement entendu Pierre Sage dire qu'il attendait plus de lui, et il semble d'accord pour montrer ce qu'il a dans le ventre et dans les pieds. "Je n’ai pas beaucoup joué au début, j’ai fait quelques matchs. J’ai plus joué vers la fin. Je grandis, je prends un peu plus d’expérience au jour le jour avec le groupe et les entraîneurs car ils donnent beaucoup de conseils et c’est important de les écouter. Le temps de jeu, je dois aller le chercher, j’en ai parlé avec le coach. Je dois montrer que j’ai envie et que je peux jouer, a-t-il admis. Marquer, ce sont des chiffres, ça fait toujours du bien mais l’important est de gagner pour l’équipe. Et personnellement, ça ressort tout seul."

"Ce n’est pas parce qu’il y a moins d’attaquants que je dois me relâcher"

Et même si les absences sont nombreuses dans le secteur offensif, le Portugais ne compte pas négliger ses prestations à l'entraînement. "Ce n’est pas parce qu’il y a moins d’attaquants que je dois me relâcher et me dire que je vais forcément jouer. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer donc c’est à moi de donner le maximum afin d'être prêt à aider l’équipe", a-t-il déclaré.

D'ici à la fin du mercato, d'autres éléments devraient venir garnir la ligne d'attaque, mais en attendant, Moreira a l'opportunité de s'exprimer. Le joueur prêté par Chelsea au 1er septembre n'attend que ça, d'autant qu'il dit s'être bien acclimaté à son nouvel environnement. "Ça se passe très bien, on est un groupe uni. Je m’entends bien avec tout le monde. Je suis beaucoup avec Clinton Mata parce qu’on vient tous deux de la même ville (Liège), a-t-il confié. Lyon, c’est la France donc ça ressemble un peu à la Belgique. C’est plus ou moins la même culture."