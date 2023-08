Un 3ᵉ maillot façon "OL circus"

Dévoilé par le site Internet spécialisé Footy Headlines, le 3ᵉ maillot de l'Olympique lyonnais suscite de nombreuses réactions négatives.

À chaque jour, son lot de surprises. Le 3ᵉ maillot de l'Olympique lyonnais qui a fuité sur le site Footy Headlines ne manque pas de faire réagir les fans du club. Et pour le coup, les avis sont unanimes : il suscite un vrai rejet. À tel point que beaucoup – nous les premiers – ont imaginé qu'il s'agissait d'un fake (faux).

Un maillot censé représenter Lyon et ses bâtiments

En collaboration avec le street-artiste Poter, cette tunique est censée rendre hommage à la ville de Lyon et ses bâtiments. En regardant attentivement ce 3ᵉ maillot, on a beau y mettre toute la volonté du monde, on a du mal à apprécier à sa juste valeur la beauté de la cité lyonnaise.

À dire vrai, ce produit marketing, semble avoir été conçu pour mettre en exergue, actualité oblige, la culture du cirque à l'OL. Et si c'était le but recherché, on peut le certifier sans sourciller : c'est une totale réussite.