Giuly explique les raisons de son départ de l’OL

Entraîneur adjoint de l’OL durant la saison dernière, Ludovic Giuly a préféré rendre son tablier après une année. Il explique ne pouvoir donner 100% de son temps au football, mais aspire un jour à être numéro 1.

En juillet 2022, un large sourire prenait possession de son visage au moment de parler de son retour. Pour Olympique-et-Lyonnais, Ludovic Giuly s’était montré bavard pour raconter les coulisses de son retour surprise à l’OL en qualité d’adjoint de Peter Bosz. Les retrouvailles avec son club formateur n’auront finalement pas duré bien longtemps. Une petite saison et puis s’en va pour Giuly qui a fait le choix de mettre un terme prématuré à son contrat qui courait jusqu’en juin 2024.

Laurent Blanc a bien essayé de le retenir comme il l’a confié lors du stage à Divonne-les-Bains, mais rien n’y a fait. Ludovic Giuly a préféré se mettre en retrait et officie cette saison comme consultant de Free pour la Ligue 1. Trois mois après son départ, l’ancien adjoint en a expliqué les raisons. "Quand tu es joueur et que tu as passé tes diplômes, tu as envie de tester. J’ai eu mes réponses, c’est quelque chose d’intense, qui prend beaucoup de temps, plus qu’en tant que joueur. C’est un vrai métier et je pense que pour l’instant, je n’ai pas tout le temps à donner au foot, a-t-il avoué à Oh My Goal. J’ai d’autres priorités qui sont ma famille et je crois que c’est le plus important. Mais je compte revenir rapidement."

Une expérience comme numéro 1 sinon rien

Continuant de côtoyer le microcosme français avec son nouveau à la télé cette saison, Ludovic Giuly ne regrette pas son expérience à l’OL malgré deux entraîneurs (Bosz et Blanc) et donc deux façons de faire "différentes". Mais il a pu partager son vécu d’ancien attaquant avec Alexandre Lacazette et les plus jeunes comme Rayan Cherki et Bradley Barcola. "J’ai adoré les joueurs, c’était mon 'kiff' de les voir travailler, de leur parler et d’essayer de leur donner des conseils, mais ça prend beaucoup de temps." Second de Peter Bosz et de Laurent Blanc, Ludovic Giuly a surtout appris une chose de son retour à l’OL. S’il revient dans le costume d’entraineur, "ça ne sera qu’en numéro 1. Sans pouvoir, tu ne peux rien faire."