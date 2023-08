OL : Laurent Blanc voulait garder Ludovic Giuly

Rayan Cherki et Ludovic Giuly (crédit : David Hernandez)

Laurent Blanc a apporté des précisions sur le départ de Ludovic Giuly du staff de l'Olympique lyonnais.

Avec R.B, à Divonne-les-Bains.

"Il voulait voir autre chose." Par ces mots, Laurent Blanc a tenu à justifier le départ de Ludovic Giuly de l'OL. Entraîneur adjoint avec Franck Passi et Cláudio Caçapa, parti du côté de Molenbeek (Belgique), le natif de la ville passé par le club étant joueur (1994-1998) a décidé de prendre un nouvel envol. "Ce que je souhaite à Ludovic, c’est d’être heureux parce qu’on doit être heureux dans la vie", a avoué l'entraîneur lyonnais.

Vulliez prend la relève

Après son départ début juin, Ludovic Giuly est devenu consultant chez Free Ligue 1 pour la saison à venir. C'est Jean-François Vulliez qui se retrouve à endosser la casquette de coach adjoint pour venir épauler l'encadrement du staff technique du club rhodanien. "Jean-François (Vulliez) connait le groupe, depuis longtemps pour certains joueurs, donc on ne prend pas trop de risques, explique Blanc. Mais il va falloir changer les choses par notre fait à nous le staff. Il faut être plus exigeant avec les joueurs, avec les jeunes." Des exigences attendues alors que les Lyonnais vont disputer un second exercice sans coupe d'Europe.