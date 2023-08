Après son départ de l'OL en fin de saison dernière, Ludovic Giuly rebondit du côté de Free Ligue 1. Il sera aux côtés d'Alexandre Ruiz, Rio Mavuba et Aurore Thibault pour chaque journée du championnat de France.

Ludovic Giuly de retour sur les écrans. Parti du staff de l'OL à l'issue de la saison dernière début juin, l'ancien international français de 2000 à 2005 (17 matchs, 3 buts) et champion de France avec l'AS Monaco (2000) rejoint l'émission bord-terrain de Free Ligue 1 pour la saison 2023-2024. Il arrive dans l'équipe composée d'Alexandre Ruiz, l'ancien milieu de terrain de Lille Rio Mavuba et Aurore Thibault. Ayant déjà officié du côté de RMC, TF1 ou encore Prime Video en 2021-2022, Giuly retrouve donc un rôle de consultant après sa parenthèse lyonnaise.

Un départ de l'OL, un an après son retour

Revenu à l'OL à l'été 2022 pour étoffer le staff de Peter Bosz après avoir été formé au club (131 matchs, 32 buts), Ludovic Giuly n'avait fait qu'un an dans l'encadrement technique lyonnais. D'un commun accord, les deux parties avaient choisi de mettre un terme à leur collaboration après le match contre Nice, soit un an avant la fin du contrat de l'entraîneur adjoint. Auparavant, Giuly avait entraîné l'équipe réserve de l'AS Monaco de septembre 2019 à juillet 2020.