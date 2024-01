OL : Lepenant de retour courant février ?

Gravement touché au genou lors d’un match des Espoirs, Johann Lepenant est absent depuis la mi-novembre. En phase de rééducation, le milieu pourrait retrouver le groupe de l’OL d'ici à un bon mois.

Pendant que ses coéquipiers enchaînent les tours de terrain et jeux avec ballon, lui doit se contenter du travail en salle. Depuis quelques semaines, Johann Lepenant travaille en marge du groupe de Pierre Sage afin de se remettre sur pied. Et pour cause, le jeune milieu de terrain est sur le flanc depuis la mi-novembre suite à un match de l’équipe de France Espoirs. Peu utilisé à l’OL, il comptait sur le rassemblement pour reprendre de la confiance. Cependant, l’espoir a tourné au cauchemar après seulement quelques minutes contre l’Autriche. Une vilaine torsion au niveau du genou et un retour à Lyon plus rapide que prévu.

Le travail de rééducation a déjà commencé

Si le club lyonnais est resté plutôt discret sur la nature exacte de la blessure ainsi que la durée de son indisponibilité, Lepenant n’est toujours pas revenu à la compétition, près de deux mois après avoir quitté le terrain les larmes aux yeux. Ayant commencé les exercices de renforcement musculaire, mais aussi les séances de vélo, l’ancien milieu de Caen n’est pas encore sur le chemin du retour, à en croire notre confrère de L’Équipe Hugo Guillemet. Pouvoir de nouveau observer Johann Lepenant sur un terrain avec le maillot de l’OL ne devrait pas intervenir avant courant février, ce qui pousserait son absence à trois mois.