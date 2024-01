En quête d’un milieu de terrain, le PSG n’aurait toujours pas abandonné l’idée de recruter Bruno Guimarães. Une arrivée du milieu brésilien rapporterait un joli pactole à l’OL.

Entre Rhône et Saône, les signatures des premières recrues se font toujours attendre. Lucas Perri et Adryelson sont à Lyon depuis mardi et ont déjà passé leur visite médicale, mais l’officialisation n’a toujours pas pointé le bout de son nez. C’est donc du côté des départs que l’OL fait parler de lui avec le prêt avec option d’achat de Tino Kadewere officialisé jeudi en fin d’après-midi. Un premier mouvement qui en appelle d’autres, à l’image du prêt en attente de Jeffinho. Et c’est finalement bien malgré lui que le club lyonnais se retrouve associé à la rumeur d’une arrivée dans les rangs du PSG. Jeudi soir, ESPN Brésil a en effet avancé que Bruno Guimarães serait la cible prioritaire cet hiver du club parisien afin de renforcer son milieu de terrain.

Un intéressement de 20% sur une future plus-value

Si cette nouvelle n’a pas forcément de quoi enchanter les supporters lyonnais, pas vraiment enclins à voir leur ancien chouchou rejoindre le PSG, cet intérêt, s’il se concrétise, pourrait en tout cas faire les affaires de l’OL. Ayant vendu Bruno Guimarães pour 50 millions d’euros à Newcastle en janvier 2022, le club rhodanien avait inséré un intéressement de 20% sur une future plus-value réalisée sur l’international auriverde. Disposant d’une clause libératoire de 115 millions d’euros, Bruno Guimarães est avant tout estimé à 85 millions d’euros à l’heure actuelle. Ce qui représenterait une plus-value de 35 millions d’euros pour les Magpies et a minima 7 millions d’euros dans les caisses lyonnaises si un départ ne se négocie pas plus cher.