L’OL en dit plus sur la blessure de Lepenant

Touché au genou gauche, Johann Lepenant sera absent au minimum quinze jours. Le milieu de l’OL repassera des examens dans deux semaines pour établir un diagnostic plus précis de sa blessure et ainsi déterminer la durée de son indisponibilité.

À la différence de ce qui a pu sortir dans les médias depuis quelques heures, l’OL a gardé un certain secret concernant la blessure de Johann Lepenant. Revenu à Lyon durant le week-end, le milieu de terrain a bien passé des examens ce lundi matin. Néanmoins, le club lyonnais n’a pas précisé la vraie nature de la blessure alors qu’une grosse entorse du genou est avancée depuis la fin de la matinée. Dans un communiqué médical, l’OL a confirmé "la blessure au genou gauche de Johann Lepenant survenue lors du match de l’équipe de France Espoirs disputé en Autriche vendredi soir" mais n’est pas plus entré dans les détails.

De nouveaux examens dans 15 jours

En effet, le club n’affinera sa position sur l’absence de Johann Lepenant que dans une quinzaine de jours. Au repos forcé, l’ancien Caennais va repasser de nouveaux examens dans deux semaines et "un diagnostic plus précis de sa blessure" sera réalisé à ce moment-là par le chirurgien. Quand une absence jusqu’en février 2024 a été avancée par L’Équipe, l’OL attend ces examens complémentaires pour "déterminer la durée de son indisponibilité." Une chose est sûre concernant le milieu de terrain, il ne sera pas présent pour la réception de Lille, dimanche (20h45), ni même pour les matchs contre Lens (2 décembre) et l’OM (6 décembre).