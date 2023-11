OL - Lille : Eric Wattellier de retour au Parc OL

Ayant arbitré l’OL lors de la venue du PSG en septembre dernier, Eric Wattellier va faire son retour à Décines dimanche. Il a été désigné pour arbitrer la rencontre entre l’OL et Lille à 20h45.

Après une coupure d’un week-end, la Ligue 1 est de retour à Décines dimanche soir (20h45). N’ayant pu surfer sur l’euphorie de sa première victoire de la saison contre Rennes, l’OL compte bien mettre à profit les deux semaines de travail pour enchaîner face à Lille, La tâche ne s’annonce pas facile face au club nordiste qui pointe à la 4e place. Invaincus depuis plusieurs matchs, les Dogues restent malgré tout sur deux nuls de suite et vont devoir faire sans Benjamin André au Parc OL. Une nouvelle occasion pour les joueurs de Fabio Grosso d’enchaîner et de lancer une série positive qui est attendue et souhaitée pour remonter au tableau.

Pour ce dernier match de la 12e journée de Ligue 1, Eric Wattellier sera au sifflet et donnera le coup d’envoi dimanche à 20h45 à Décines. C’est la deuxième fois de la saison que l’arbitre de la région Languedoc-Roussillon sera au sifflet d’un match de l’OL. Le premier remonte au 3 septembre dernier et se tenait déjà au Parc OL. Les joueurs de Laurent Blanc, en poste pour son dernier match, avait perdu contre le PSG (0-1). Dimanche, Wattellier sera assisté de messieurs Christophe Mouysset et Ludovic Reyer. L’assistance vidéo sera, elle, confiée à Nicolas Rainville et son binôme Cyril Gringore.