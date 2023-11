Ce lundi, à partir de 19h, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" reçoit l’ancien préparateur physique de l’OL, Alexandre Dellal. Il sera bien évidemment question de la condition des joueurs lyonnais, mais TKYDG reviendra également sur la nomination de Laurent Prud’homme comme nouveau directeur général.

Il va falloir remonter le short et sortir les baskets de running ce lundi à partir de 19h. En cette trêve internationale, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" a choisi de faire un focus sur la préparation physique à l’OL. Cette dernière est critiquée depuis plusieurs saisons et les entraîneurs se renvoient la balle au moment de prendre le relai sur le banc lyonnais. Avec Alexandre Dellal, un point sur l’évolution de cette préparation sera fait. D’ailleurs, êtes-vous friand de l’ancienne méthode comme à l’époque où les Lyonnais partaient à Tignes pour une semaine de stage à haute altitude. Ou êtes-vous plutôt de la nouvelle génération avec un travail physique fait avec ballon ?

À cette thématique physique suivra un retour à l’actualité de l’OL et notamment la nomination de Laurent Prud’homme comme nouveau directeur général du club. Avec l’ancien DG de L’Équipe, John Textor a-t-il fait un bon choix ? L’Américain a également annoncé qu’un futur directeur sportif allait débarquer entre Rhône et Saône. La restructuration permet-elle enfin d’espérer des jours plus ensoleillés au-dessus du Parc OL ? La question vous est posée et vous pouvez répondre à tous ces sujets dans l’espace dédié aux commentaires. Rendez-vous donc à 19h pour un nouveau numéro de "Tant qu’il y aura des Gones" qui sera à suivre en direct sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.