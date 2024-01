Caleta-Car (Photo by PATRICK HERTZOG / AFP)

Incertains, Duje Caleta-Car et Mahamadou Diawara feront bien le déplacement à Besançon pour affronter Pontarlier ce dimanche (14h30). Clinton Mata est lui forfait.

Pour ce premier rendez-vous de l'année, Pierre Sage n'a pas franchement innové. Sans surprise, l'entraîneur de l'OL a emmené avec lui un groupe sans élément de la réserve, et ce, malgré les nombreuses absences. Toutefois, il peut compter sur la présence de Duje Caleta-Car et Mahamadou Diawara, qui avaient pourtant manqué l'entraînement de vendredi.

Bien présent lui pour la séance du 5 janvier, Clinton Mata est malgré tout forfait. Il était malade en début de semaine et avait manqué les entraînements collectifs jusqu'à vendredi. Parmi les 19 éléments appelés pour le 32e de finale contre Pontarlier ce dimanche à 14h30, il manque également Ernest Nuamah et Mama Baldé, retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations, ainsi que les deux recrues brésiliennes, Lucas Perri et Adryelson. Sans oublier Dejan Lovren, suspendu après son exclusion contre Nantes le 20 décembre dernier (1-0).

Diomandé, Alvero et Akouokou de retour

On peut néanmoins noter les retours de Sinaly Diomandé et Paul Akouokou, qui avaient été écartés lors des précédentes rencontres, ainsi que celui de Skelly Alvero. Offensivement, l'Olympique lyonnais devra composer avec seulement trois éléments : Rayan Cherki, Alexandre Lacazette et Diego Moreira.

Groupe de l'OL : Lope, Riou, Bengui - Caleta-Car, Diomandé, Henrique, Kumbedi, O’Brien, Sarr, Tagliafico - Akouokou, Alvero, Caqueret, Diawara, Maitland-Niles Tolisso - Cherki, Lacazette, Moreira