Ce lundi, "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour pour une émission autour de la défaite de l’OL contre Rennes (2-3). Avec Emmanuel Biron, athlète français, il sera également question de mercato.

Et de onze ! Vendredi, l’OL a signé sa onzième défaite de la saison en Ligue 1 contre le Stade Rennais (2-3). Ce nouveau revers laisse les Lyonnais à une 16e place de barragiste et les met surtout dans une mauvaise posture. Avec trois points d’avance sur Lorient dernier, la bande à Pierre Sage ne peut se permettre de nouveaux faux pas alors que s’avance l’OM dimanche (20h45) au Parc OL. L’OL a la pression et l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" en débattra à partir de 19h avec l’invité du jour. Razik Brikh et Nicolas Puydebois seront accompagnés d’Emmanuel Biron ce lundi soir. L’athlète français, né à Lyon et fan de l’OL, en profitera pour parler de ses objectifs avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Quel système et quels joueurs ?

Après avoir décortiqué la défaite rennaise, l’équipe de TKYDG se tournera sans surprise sur ce qui fait l’actualité de l’OL depuis maintenant 29 jours : le mercato hivernal. Avec Nemanja Matic, le club a signé une cinquième recrue cet hiver mais les quatre derniers jours doivent permettre de se renforcer encore un peu plus. Un zoom sur les dernières rumeurs et informations sera donc fait sur le plateau pour lancer le troisième thème de cette émission. La fin du mercato pourrait bousculer pas mal de choses dans l’effectif de l’OL et la question est de savoir quels sont les choix que Pierre Sage fera à compter du 2 février ?