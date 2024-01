OL - OM, "Players Experience" : 2 places VIP à gagner

Les gagnants vont vivre une expérience au plus près des joueurs / Photo ol.fr

Grâce à notre partenaire Orange, vivez une immersion unique dans les coulisses du choc OL - OM (ce dimanche à 20 h 45) et au plus près du banc des joueurs lyonnais.

Jeu - Une expérience unique. À l'occasion du choc OL - OM qui se jouera ce dimanche 4 février (20 h 45), notre partenaire Orange va permettre à deux lecteurs d'Olympique-et-Lyonnais.com de vivre la rencontre au plus près des acteurs.

Au programme de cette immersion : visite d'une loge, de l'auditorium de conférence de presse et des studios OLPlay, accueil des joueurs lors de leur arrivée en bus, accès à l'échauffement en bord de pelouse et salon VIP avec dédicaces des joueurs, deux places en catégorie "banc de touche, un apéritif d'avant-match en "Club des Cents" et menu livré à la place à la mi-temps.

Pour tenter de remporter les deux places offertes par Orange pour l'affiche OL - OM de ce dimanche 4 février (20 h 45), il suffit de répondre dans les commentaires (avant ce mercredi 31 janvier 16 heures) à la question suivante :

Quel joueur de l'effectif actuel de l'OL a évolué dans les deux clubs ?

Le gagnant sera contacté directement par la rédaction.