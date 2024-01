Montpellier - OL (1-2) : la gauche caviar avec Bacha

Dimanche, l’OL a pris le meilleur sur Montpellier (1-2) et signé une 13e victoire. Dans ce succès, Selma Bacha s’est mise en évidence avec deux passes décisives.

Ça ne lui était plus arrivé depuis mars 2023. Elle qui est habituée à distribuer les caviars n’avait plus fait un doublé de passes depuis dix mois. Alors bien évidemment réaliser ce genre de performances n’arrive pas tous les jours, mais avec Selma Bacha, les supporters lyonnais ont appris à voir l’exceptionnel devenir presque monnaie courante. Dimanche, la latérale gauche de l’OL a retrouvé certains de ses standards sur la pelouse de Montpellier (1-2). Si la formation lyonnaise a signé un treizième succès de suite dans cette saison 2023-2024, Bacha n’y est pas étrangère.

Orpheline de Wendie Renard depuis quatre matchs, l’internationale française a trouvé d’autres partenaires de jeu pour transformer ses offrandes en but. Dans l’Hérault, ce sont Vanessa Gilles et Ada Hegerberg qui en ont profité en première période, de quoi mettre l’OL sur les bons rails menant à la victoire (1-2). "C’était l’objectif de repartir avec les trois points. C’était un match très difficile avec une équipe en face qui était très agressive, a noté Selma Bacha sur Canal Plus après le succès. Je suis fière de la prestation de l’équipe avec cette victoire et fière d’avoir pu aider avec ces deux passes décisives."

"Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de passes"

La réputation de Bacha dans ce domaine de la passe n’est plus à faire. Les équipes adverses sont prévenues et pourtant la recette marche toujours aussi bien. À ces deux passes, Bacha aurait pu peut-être en ajouter une troisième sur un coup-franc tendu en deuxième mi-temps qu’Ada Hegerberg n’a pas été loin de reprendre à bout portant sans l’intervention d’une défenseuse montpelliéraine. Ayant joué son 150e match avec l’OL lors de la journée précédente contre le Paris FC à seulement 23 ans, l’ancienne du FC Gerland ne compte pas se reposer sur ses lauriers.

Cette qualité de centre et la relation avec ses coéquipières ne tiennent rien du hasard et sont le fruit d’un travail quotidien. "C’est une qualité, mais je la travaille beaucoup pour que mes centres soient parfaits à tous les matchs. Aujourd’hui, je suis contente d’avoir pu être décisive avec ces passes parce que ça faisait un moment que je n’en avais pas faites." Dans cette seconde partie de saison de tous les objectifs, la patte gauche de Bacha ne sera pas trop.