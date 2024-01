Bacha a disputé son 150e match lors d’OL - Paris FC

À seulement 23 ans, Selma Bacha est déjà plus qu’expérimentée. Mercredi soir contre le Paris FC (1-0), la latérale a disputé son 150e match avec l’OL.

On peut n’avoir que 23 ans et avoir déjà un palmarès long comme le bras. C’est le cas de Selma Bacha qui n’a de cesse de signer des records de précocité dans son club formateur. Depuis ses débuts en pros à l’OL lors de la saison 217-2018, la latérale gauche a déjà soulevé 14 trophées, dont la prestigieuse Ligue des champions à quatre reprises. Bacha n’a pas le temps et compte bien déplacer des montagnes pour inscrire son nom dans l’histoire du football féminin comme certaines de ses coéquipières à l’OL. Prenant exemple sur Wendie Renard qu’elle considère comme une grande sœur, Selma Bacha espère bien connaitre la même longévité au plus haut niveau. En débutant en professionnelles à seulement seize ans, l’internationale française a plutôt mis toutes les chances de son côté.

Bompastor sait la gérer et la canaliser

Mercredi soir, Bacha a d’ailleurs passé un cap symbolique dans la victoire contre le Paris FC (1-0). De retour dans le onze lyonnais après avoir manqué les derniers rendez-vous de 2023 en raison d’une blessure, la latérale gauche a disputé son 150e match avec l’OL. À seulement 23 ans, elle approche déjà des 100 matchs de championnat, total qu’elle atteindra la saison prochaine avec ses 85 actuels. Malgré un léger trou durant la période Jean-Luc Vasseur, Selma Bacha a retrouvé la pleine confiance avec l’arrivée de Sonia Bompastor. Une coach qui la connait très bien et qui sait la gérer pour canaliser cette fougue qui symbolise tellement l’ancienne du FC Gerland.