OL académie : les U19 tombent dans le piège de Sochaux (0-2)

Les U19 de l'OL ne profiteront pas de la défaite de Strasbourg à Auxerre. Ils se sont logiquement inclinés 2 à 0 à domicile cotre Sochaux.

En recevant Sochaux à 15 heures ce dimanche, les U19 de l'OL savaient qu'ils pouvaient réaliser un gros coup dans la course aux phases finales. En effet, un peu plus tôt dans la journée, Auxerre, leader incontesté de la poule B, s'est imposé contre Strasbourg, troisième et poursuivant direct des Gones (2-1).

Mais la première mi-temps ne fut pas digne d'une formation voulant accentuer son avance sur son rival. Passifs, maladroits, peu inspirés, les joueurs d'Amaury Barlet ont laissé leur adversaire s'installer et prendre confiance dans cette partie. Les Sochaliens, dirigés d'ailleurs par une tête bien connue à l'académie, Eric Hély, vainqueur de la Gambardella avec les Gones en 2022, ont eu plusieurs opportunités d'ouvrir la marque, dont deux grosses (27e et 39e).

L'OL logiquement puni

Le 0 à 0 à la mi-temps était plutôt bien payé par les coéquipiers de Yahia, auteur d'un sauvetage déterminant avant la pause. Ce ne fut guère mieux pour les Rhodaniens lors des 45 dernières minutes. Logiquement, les Doubistes ouvrirent donc la marque à la 68e minutes suite à une attaque rapide venue sanctionner un trop-plein d'attentisme (0-1).

Même en reprenant la possession du ballon après ce coup de massue, les partenaires de Meyo se montrèrent trop stériles, et comme un symbole, ils encaissèrent un dernier but sur corner dans le temps additionnel (0-2, 90e+2). Ce revers met fin à leur série de quatre victoires consécutives.

Statu quo entre Lyonnais et Strasbourgeois

Statu quo donc entre l'OL et Strasbourg pour la deuxième place. A trois rencontres du terme du championnat, l'Olympique lyonnais possède toujours deux points de plus que le club alsacien, 41 à 39. Il a donc manqué là une belle opportunité de creuser l'écart avec les Strasbourgeois. Une réaction sera attendue et nécessaire dimanche 14 avril à Pagny-sur-Moselle, autre équipe mal classée.

Le 11 de l'OL : Ripert - El Abrougui, Yahia (C), Charifou, Bamballi - Coponat, Merah - Lurika, Gueye, Molebe - Meyo