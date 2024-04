Amin Sarr (prêté par l'OL) revient sur sa saison difficile à Wolfsburg

Amin Sarr sous le maillot de Wolfsburg (Photo by Ronny Hartmann / AFP)

Ayant retrouvé un peu de temps de jeu ces dernières semaines, Amin Sarr s'est confié sur la saison délicate qu'il vit actuellement à Wolfsburg.

C'est pour l'instant ce qui s'appelle un pari raté. Arrivé à l'hiver 2023 depuis Heerenveen (Pays-Bas) contre 11 millions d'euros, Amin Sarr ne s'est jamais imposé à l'OL, jouant en tout et pour tout 18 rencontres (un but) avec la formation rhodanienne. Cet été, la décision a donc été prise de trouver une solution afin que le Suédois tente de se relancer. Il fut ainsi prêté à Wolfsburg, une transaction assortie d’une option d’achat fixée à 13M€.

Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que cela n'a pas fonctionné comme toutes les parties l'espéraient. Entre une blessure au genou, des matchs observés depuis le banc, voire hors du groupe, la saison de l'attaquant est loin de répondre aux attentes. Malgré tout, il a retrouvé un peu de temps de jeu ces dernières semaines, ayant participé aux quatre dernières affiches avant celle de ce dimanche contre le Borussia Mönchengladbach.

11 matchs en Bundesliga

Cela fait donc 11 parties (une titularisation) pour l'avant-centre en Allemagne, pour aucune réalisation. Dans un entretien accordé au site officiel de son club, Sarr raconte cette période difficile. "Avant mon prêt, je savais déjà que la Bundesliga était un championnat très intense. Au cours des premiers mois, j’ai donc particulièrement travaillé sur mon physique afin d’atteindre un nouveau niveau. J’ai considéré chaque entraînement comme un match et je me suis toujours donné à 120%. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, j’ai aussi été blessé entre-temps, a-t-il rappelé. Mais j’ai appris énormément de choses sur moi-même, ce qui peut être décisif pour la suite de mon parcours."

Au vu de la quantité de joueurs à l'Olympique lyonnais actuellement dans le secteur offensif, son avenir semble devoir s'écrire loin du Rhône à la prochaine intersaison.