Nantes - OL : Maitland-Niles préféré à Mata dans le 11

Ainsley Maitland-Niles lors de Brest – OL en septembre 2023 (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

Pierre Sage a concocté une équipe de départ sans surprise face à Nantes ce dimanche (20h45). Notons tout de même la titularisation de Maitland-Niles.

Cinq jours après la joie de la qualification en finale de la Coupe de France, l'OL retrouve la compétition. Ce dimanche à 20h45, il défie le FC Nantes dans une Beaujoire à huis clos. Pour cette affiche clôturant la 28e journée de Ligue 1, Pierre Sage a aligné un 11 presque type. Parmi les trois changements par rapport à la victoire face à Valenciennes (3-0), le plus notable est celui de Ainsley Maitland-Niles, qui prend la place dans le couloir droit de la défense à Clinton Mata.

Dans les cages, Lucas Perri laisse Anthony Lopes retrouver son poste. Enfin, au milieu, Orel Mangala étant forfait, c'est Corentin Tolisso qui sera relayeur aux côtés de Maxence Caqueret. Nemanja Matić œuvra en sentinelle, devant une charnière centrale Jake O'Brien - Duje Caleta-Car.

Le trio offensif reste le même

Le trio de devant ne bouge, comme on pouvait s'y attendre au vu des incertitudes entourant Rayan Cherki et Malick Fofana. Pour mener son attaque, l'Olympique lyonnais s'appuiera sur Ernest Nuamah, son capitaine Alexandre Lacazette, et Saïd Benrahma.

Le 11 de l'OL : Lopes - Maitland-Niles, O'Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Matic, Caqueret, Tolisso - Nuamah, Lacazette (C), Benrahma