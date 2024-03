OL académie : les U19 s'en sortent difficilement à Bourg-en-Bresse

Ce fut compliqué jusqu'à la dernière minute, mais les U19 de l'OL se sont imposés 2 buts à 1 à Bourg-en-Bresse ce dimanche.

Dans cette poule B du championnat U19, toutes les équipes, hormis le leader Auxerre, et la lanterne rouge, l'AS Montferrand, se tiennent en peu de points. Entre l'avant-dernier, Pagny-sur-Moselle, et le second, l'OL, 15 longueurs seulement séparaient les deux équipes avec la 22e journée, preuve que ce groupe est extrêmement dense.

L'Olympique lyonnais, qui vise le dernier billet pour la phase finale (l'AJA ne pourra, sauf retournement de situation, pas être rattrapée), doit donc se battre tous les week-ends pour préserver son rang de dauphin. Ce fut notamment le cas ce dimanche à Bourg-en-Bresse, où malgré un effectif qualitatif sur le papier, le 9e a posé bien des problèmes aux joueurs d'Amaury Barlet.

7e but en 3 matchs pour Meyo

Ce sont pourtant eux qui ont ouvert la marque par leur homme en forme, Bryan Meyo, auteur de sept réalisations sur les trois dernières parties avec ce but à la 20e minute. Mais les Burgiens ont égalisé à la 34e grâce à leur latéral droit (1-1). En deuxième période, bien en peine pour mettre de l'intensité et du rythme afin de déborder le bloc adverse, l'Olympique lyonnais s'en est remis à une mauvaise relance de la défense pour profiter de l'aubaine. Romain Perret, à l'affût, a ajusté le portier de la tête à la 74e (1-2). Les coéquipiers d'Hassan, le capitaine, seront toutefois restés sous pression jusqu'à la fin, tenant bon néanmoins pour ne pas se faire reprendre à nouveau.

Les Gones enchaînent ainsi un quatrième succès de suite après Orléans (1-0), Bobigny (1-7) et Clermont (3-2). A quatre journées du terme, ils gardent leur deuxième place, comptant 41 points. Dans la quête de ce ticket pour les play-offs, un cinq à la suite face à Sochaux (dimanche 7 avril), sera déterminant, Strasbourg (troisième) étant toujours dans la position de chasseur. Les Strasbourgeois ont gagné dans les ultimes instants contre le Paris FC (3-2), et ont donc toujours deux unités à rattraper sur l'OL.

Composition de l'OL : Ripert - Hassan (C), Yahia, Mbatshi, Kango - Branco, Djouad, Perret - Gueye, Meyo, Garnier