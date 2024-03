OL : Dzsenifer Marozsán bientôt au cap des 200 matchs

Buteuse lors de la victoire de l'OL à Lille samedi (0-7), Dzsenifer Marozsán s'est rapprochée des 200 rencontres jouées avec les Fenottes.

A l'image d'Amel Majri, qui a signé un triplé à Lille (0-7), Dzsenifer Marozsán a pu évoluer elle aussi à sa main dans le Nord samedi. Comme le reste de l'équipe rhodanienne, elle était bien trop forte pour le LOSC, distribuant quelques bons ballons en direction de ses coéquipières, et surtout, permettant à l'OL de faire la différence un peu avant l'heure de jeu (0-2, 26e). La milieu de terrain a joué dans un fauteuil pendant 90 minutes, et elle en a profité pour ouvrir son compteur de but en championnat sur l'exercice 2023-2024.

Une belle manière de fêter sa 199e apparitions sous le maillot de l'Olympique lyonnais, pour une joueuse arrivée dans le Rhône en 2016. Durant ses huit années avec les Fenottes, l'Allemande a également passé un an en prêt à l'OL Reign en 2021, en même temps qu'Eugénie Le Sommer. Vous l'aurez compris, dans les prochaines semaines, potentiellement dès mercredi lors du quart de finale retour face à Benfica (1-2 à l'aller), l'ex-internationale (31 ans) pourrait connaître sa 200e cape avec les championnes de France en titre.

Sous contrat jusqu'en 2025

Sur ce laps de temps, elle a remporté six fois la D1, à cinq reprises la Ligue des champions, sans oublier ses quatre Coupes de France et ses deux Trophées des championnes. Un palmarès impressionnant qu'elle espère bien encore faire grandir, et ce, dès cette saison. Rappelons qu'elle est sous contrat jusqu'en 2025 après avoir prolongé son bail en juillet 2023.