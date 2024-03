Lille - OL (0-7) : Amel Majri dans tous les bons coups

Grâce à son triplé et à plusieurs actions décisives, Amel Majri a grandement impacté la victoire de l'OL à Lille ce samedi (0-7). Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top de Lille - OL (0-7) : Amel Majri forte tête

Elle a commencé la rencontre en ajustant un joli centre sur un corner lors de l'ouverture du score, pour le finir par une offrande non convertie adressée à Vicki Becho. Amel Majri a non seulement inscrit un triplé, dont deux réalisations de la tête, ce samedi à Lille (44e, 51e et 67e), mais elle a aussi délivré quelques caviars. Elle n'aura pas de passe décisive à son actif, mais elle a tout de même mis plusieurs fois ses coéquipières dans de bonnes conditions pour marquer. Elle nous a aussi gratifié de sa renommée qualité technique sur quelques séquences, ajoutant à cela une belle activité pendant 90 minutes. L'autre bonne nouvelle pour les Fenottes est venue de la défense centrale, avec le retour très attendu de Wendie Renard à la compétition.

Le flop : un arbitrage pas toujours compréhensible

A 7-0 en leur faveur, il est forcément difficile de désigner une joueuse de l'OL dans cette catégorie. Une fois n'est pas coutume, nous pouvons nous intéresser à la performance de l'arbitre, Aurélie Efe. C'est surtout sur la première période que certaines décisions furent surprenantes, avec une impression générale de plus grande mansuétude vis-à-vis des Lilloises. Cela s'est notamment remarqué lors de deux actions sur Kadidiatou Diani, dont au moins, une, la dernière, aurait pu (dû), valoir un penalty. Un carton jaune aussi rapidement distribué à Amel Majri, ce qui montre une sévérité accrue sur les gestes des Lyonnaises en comparaison avec ceux des adversaires, ce qui est globalement une habitude en D1. Autre interrogation, la faute de Liana Joseph dans sa surface qui semble tout de même assez légère (64e).