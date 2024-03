Lille - OL : balade lilloise pour les Fenottes (0-7)

Dominant d'un bout à l'autre de la partie, l'OL a écrasé Lille 7 à 0 ce samedi. Sonia Bompastor a pu gérer les temps de jeu de ses cadres avant la Ligue des champions.

Sonia Bompastor avait deux objectifs en allant à Lille ce samedi. Tout d’abord, assurer la victoire face à l’avant-dernier de D1, puis faire tourner son effectif avant le quart de finale retour contre Benfica mercredi. Mission accomplie avec succès, puisque les Fenottes ont maîtrisé de bout en bout la rencontre en s'imposant 7 à 0.

Quoi de mieux pour cela que de vite ouvrir la marque pour se mettre en confiance. Dès la 4e minute, sur un corner joué en deux temps, c’est Vicki Becho qui a profité de la déviation de Daniëlle van de Donk pour conclure de la tête. Une belle manière pour la jeune attaquante (20 ans), de fêter sa récente prolongation. Largement dominateur, l’Olympique lyonnais a ronronné quelque peu avant d’accélérer et de faire la différence par Dzsenifer Marozsán, à la conclusion d’une jolie action collective (0-2, 26e) et Amel Majri, sur un centre de Becho (0-3, 44e).

Wendie Renard de retour

Cette large avance a permis à Sonia Bompastor d’ensuite faire tourner, avec les sorties à la pause d’Ellie Carpenter et van de Donk remplacées par Kysha Sylla et Maéline Mendy. Cette dernière est d’ailleurs impliquée sur la quatrième réalisation de son équipe, signée Majri, qui s’offrit alors un doublé (0-4, 51e). Elle ne fut pas la seule à se faire plaisir lors de ce large succès, puisque Becho trouva, elle aussi, encore la faille à l’heure de jeu (0-5). De quoi faire reprendre tranquillement Wendie Renard, qui a disputé ses premières minutes depuis décembre en entrant à la 62e à la place de Vanessa Gilles. Liana Joseph, qui a fait son apparition au même moment, a elle bénéficié d’une erreur de la défense lilloise pour ouvrir son compteur chez les professionnelles et ainsi corser l'addition (0-6, 63e).

Triplé pour Majri, Endler arrête un penalty

Dans la foulée, une faute tout de même assez légère de cette même Joseph aurait pu permettre au LOSC de réduire un peu l’écart sur un penalty, mais Christiane Endler voulait à son tour s’illustrer en arrêtant la tentative adverse (66e). Une minute plus tard, Majri reprenait un nouveau ballon de la tête pour inscrire un triplé (0-7, 67e). Seule ombre au tableau, la blessure de Joseph, forçant les Fenottes à terminer à 10, sans conséquence toutefois.

L’OL s’est ainsi mis dans les meilleures conditions avant le quart de finale retour face à Benfica mercredi. Vainqueur au Portugal 2 à 1, le club rhodanien a fait un premier pas, qu’il faudra confirmer à domicile pour voir le dernier carré. Avec cette fois-ci toutes les forces vives préservées ce week-end (Mbock, Bacha, Horan, Däbritz…). Sans oublier qu’il s’assure de conserver un matelas important sur le PSG en tête de la D1 (52 points à 42 provisoirement).