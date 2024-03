Lille - OL : ça tourne chez les Fenottes

Perle Morroni lors d’OL – FC Barcelone (Photo by Abbie Parr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Avec six changements dans le 11 de départ pour affronter Lille ce samedi (13h30), l'OL ménage les organismes avant la Ligue des champions.

A la lecture du groupe appelé, on a bien compris que l'objectif du match à Lille (13h30), serait de donner du temps de jeu à celles qui en ont besoin, et de ménager les autres. C'est ce qu'a fait Sonia Bompastor, procédant à six changements dans l'équipe alignée ce samedi pour défier le LOSC, avant-dernier de D1.

Le milieu est entièrement repensé

La défense est à moitié renouvelée par rapport à la sortie en milieu de semaine à Benfica (1-2), puisque Alice Sombath et Perle Morroni succèdent à Griedge Mbock et Selma Bacha, restée à Lyon. Au milieu de terrain, le trio a entièrement changé. Place à Damaris Egurrola, Dzsenifer Marozsán et Daniëlle van de Donk. Lindsey Horan et Sara Däbritz ont elles aussi fait l'impasse sur ce déplacement. Ce n'est pas le cas d'Amel Majri, titulaire lors du quart de final aller mardi, mais cette dernière évoluera cette fois-ci un cran plus haut sur le terrain. En attaque, elle sera associée à Kadidiatou Diani et Vicki Becho.

Vous l'aurez donc noté, Wendie Renard est à nouveau sur le banc, mais il y a fort à parier qu'elle bénéficie de quelques minutes en deuxième mi-temps pour retrouver la compétition. Eugénie Le Sommer, commencera elle aussi en tant que remplaçante, aux côtés des jeunes comme Maéline Mendy, Liana Joseph, Abigaïl Charpentier ou encore Kysha Sylla.

Le 11 de l'OL face à Lille : Endler - Carpenter, Gilles, Sombath, Morroni - Egurrola, Marozsan, van de Donk - Majri, Diani, Becho