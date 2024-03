OL - Mercato : Sonia Bompastor se rapprocherait de Chelsea

Pour prendre la suite d'Emma Hayes à Chelsea, Sonia Bompastor semble être en pole position. Les deux parties se seraient rapprochées d'un accord.

Si l'on en croit la presse américaine, et notamment ESPN, le contrat de Sonia Bompastor courant jusqu'en juin 2025 ne devrait pas empêcher l'entraîneure de l'OL de quitter le club plus tôt que prévu. Selon les informations du média d'outre-Atlantique, les positions se seraient rapprochées ces derniers temps entre Chelsea et l'ancienne internationale français.

En février, les premières révélations au sujet d'un intérêt de la formation anglaise pour le profil de la technicienne lyonnaise afin de remplacer Emma Hayes avaient fait réagir. Désormais, il semblerait que les discussions entre les deux parties soient bien avancées, et un accord est plus qu'envisageable.

Elle a tout gagné avec l'OL

Rappelons que la dirigeante londonienne rejoindra l'équipe nationale des États-Unis à la fin de la saison européenne. Interrogée sur le sujet début mars, Bompastor avait botté en touche. "Vous savez qu’on rentre dans le mois de mars et cela est toujours le money-time. Donc ma principale préoccupation est à 100% dans cette fin de saison avec beaucoup de matchs, des objectifs importants, avait-elle déclaré. On est toutes compétitrices et ce qui nous importe le plus est d’aller chercher les victoires et les titres."

Depuis son arrivée à la tête des Fenottes en avril 2021, elle a remporté la Ligue des champions (2022), le championnat de France (2022 et 2023), la Coupe de France (2023) et le Trophée des championnes (2022 et 2023). Cette saison, elle peut encore gagner la D1 et la Coupe d'Europe, ce sera en tout cas l'ambition de la fin d'exercice.