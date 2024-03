OL : Bompastor réagit à l’intérêt supposé de Chelsea

Coach de l’OL jusqu’en juin 2025, Sonia Bompastor a été liée à Chelsea ces derniers temps. L’entraîneure estime que ces rumeurs n’ont pas créé de remous dans le groupe lyonnais.

La rançon du succès ? En poste depuis trois saisons à l’OL et ayant notamment remporté la Ligue des champions en 2022, Sonia Bompastor est forcément une coach qui compte dans le football féminin. Entre sa carrière de joueuse et ses débuts dans le coaching, l’ancienne latérale suscite des intérêts. Spécifiquement celui de Chelsea. C’est du moins ce qui est sorti dans la presse anglaise ces dernières semaines afin de remplacer Emma Hayes. Cette dernière va prendre les rênes de la sélection américaine à l’issue de la saison et le club londonien est donc à la recherche d’une remplaçante.

"100% dans cette fin de saison"

Discrète depuis cette rumeur, Sonia Bompastor n’a pas souhaité confirmer ou infirmer cet intérêt avant la demi-finale de la Coupe de France contre Fleury. "Vous savez qu’on rentre dans le mois de mars et cela est toujours le money-time. Donc ma principale préoccupation est à 100% dans cette fin de saison avec beaucoup de matchs, des objectifs importants, a déclaré ce vendredi la coach. On est toutes compétitrices et ce qui nous importe le plus est d’aller chercher les victoires et les titres."

"Certaines joueuses sont venues me voir"

Avec la trêve internationale, l’effectif lyonnais a été dispatché un peu partout à travers le globe au moment de la sortie de l’information, Sonia Bompastor a été épargnée par les questions, mais le retour des internationales a permis de faire un point sur la situation. "Certaines sont venues me voir. Mais elles me connaissent parfaitement, elles savent que je suis concentrée et focus sur la fin de saison." Pas de remous pour le moment dans le vestiaire de l’OL, mais la fin de la saison devrait très certainement remettre la question sur le tapis.