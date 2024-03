Ils étaient plus de 59.000 à garnir les tribunes du stade de l'OL samedi soir pour assister à la défaite 2 à 0 des Bleus contre l'Allemagne.

Comme une semaine plus tôt, l'équipe de France a pris possession pour quelques heures du stade de l'OL. Après le rugby et le succès 33 - 31 des hommes de Fabien Galthié devant l'Angleterre, c'était aux Bleus du football de se produire à Décines. Didier Deschamps et ses troupes ont attiré plus de 59.000 personnes samedi soir contre l'Allemagne, précisément 59.186.

Dans une enceinte à guichets fermés, qui a entamé cette rencontre amicale par une belle Marseillaise et un hommage silencieux à Franz Beckenbauer et Andreas Brehme, les coéquipiers de Kylian Mbappé n'ont pratiquement pas existé. Dès la 7e seconde, Florian Wirtz ouvrait la marque sur une astucieuse combinaison. Cueillis à froid, les Français ont montré un bien triste visage à trois mois de l'Euro, et malgré quelques tentatives, ce sont les Allemands qui, après trois minutes en seconde période, faisaient définitivement la différence par Kai Havertz (48e).

Répétition avant les JO

Dépassés durant 90 minutes ou presque, les vice-champions du monde sont passés totalement à côté de leur sujet. Un spectacle qui aura forcément moins réchauffé les cœurs des fans dans les travées que le combat livré par le XV de France sept jours auparavant sur cette même pelouse.

Après les hommes, ce seront les femmes qui viendront occuper le stade décinois cet été. A l'issue de la saison, les Jeux olympiques poseront leurs valises dans le Rhône, avec des matchs des Françaises, sans compter les phases finales. Le groupe d'Hervé Renard y accueillera la Colombie (le 25 juillet) puis la Nouvelle-Zélande (31/01), avant une possible demi-finale le 5 ou 6 août.