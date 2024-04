Menant au score après le but d'Abline, le FC Nantes a coulé en deuxième mi-temps face à l'OL. Toutefois, les Canaris ne décolèrent pas après la décision de ne pas expulser Alexandre Lacazette.

Un silence total était attendu à la Beaujoire dimanche soir, mais Antoine Kombouaré en avait décidé autrement sur son banc de touche. Dans un contexte de huis clos, causé par de nombreux jets de fumigènes face à Strasbourg, cette 28e journée de Ligue 1 n’a pas souris au FC Nantes qui s'est incliné sur le score de 1-3 face à l’Olympique lyonnais malgré une entame de match encourageante.

Néanmoins, un fait de jeu aurait pu être le tournant de la rencontre pour les Canaris. Il a eu lieu à la 52e minute, dans un duel aérien houleux entre Alexandre Lacazette et le défenseur nantais Nathan Zézé, fortement touché à l’arcade. N'attendant que de voir le rouge brandi, Antoine Kombouaré n'a pas caché sa colère à Jérome Brisard, l'arbitre de la rencontre. Il a jugé le carton jaune trop indulgent en faveur du capitaine lyonnais et en veut au corps arbitral.

"On va dire que je râle, mais j’en veux beaucoup à l’arbitre. Le quatrième arbitre me dit qu’ils ont regardé, qu’il s’agit d’un coup d’épaule. Dans le vestiaire, quand je vois les images, je suis scandalisé, a déclaré le coach en conférence de presse. On fait confiance au corps arbitral, on se bat tous pour qu’ils aillent voir le Var pour prendre ensuite leur décision. Ils peuvent raconter ce qu’ils veulent, mais le geste de Lacazette, même s’il est involontaire, c’est un carton rouge tous les jours."

"À 10 sans leur meilleur joueur, qu'est-ce que ça aurait donné"

Le Kanak n’était pas le seul à être remonté contre le corps arbitral, son capitaine Pedro Chirivella s’est, lui aussi, montré scandalisé par l’arbitrage dominical qui aurait pu tourner en faveur du FC Nantes. "Pour moi, il y a rouge, je suis devant. Il n’a aucune possibilité de jouer le ballon, c’est un geste volontaire, a estimé le milieu de terrain espagnol au micro de Prime Video. Ce n’est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. La VAR est là pour rien. À 10 sans leur meilleur joueur, je ne sais pas ce que ça aurait donné."

Battus, les Canaris (15e) devront se concentrer sur leur prochaine échéance face au concurrent direct Le Havre (14e) dimanche prochain, afin d'engranger un nombre de points suffisants qui les éloigneront davantage d’une potentielle descente en Ligue 2.