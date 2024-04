OL : de 7 points en 14 matchs de Ligue 1 à 31 sur les 14 suivants

Dimanche, l’OL a disputé son 28e match de la saison en Ligue 1. Avec la victoire à Nantes, les Lyonnais ont pour l’instant engrangé 31 points, soit plus de quatre fois plus qu'avant l'arrivée de Pierre Sage.

Passé de l’ombre à la lumière. En l’espace de trois mois, l’OL a délaissé son habit de lanterne rouge pour celui d’un club candidat à l’Europe en fin de saison. Oui, voir le nom du club lyonnais associer à celui d’une participation européenne dans les mois à venir est bien réel. Depuis la victoire à Nantes dimanche soir (1-3), les joueurs de Pierre Sage ne sont plus qu’à deux longueurs de ce strapontin que représente la 7e place. Il y a aussi la finale de la Coupe de France pour s’offrir une chance de plus, mais ce scénario était en tout cas inimaginable il y a encore dix journées et une défaite à Rennes (3-2) et encore moins quand on se rappelle les 14 premières journées et le total de points récoltés au moment de l’arrivée de Pierre Sage sur le banc.

Les individualités désormais au service du collectif

Au moment de prendre les commandes, l’entraîneur lyonnais avait écopé d’une situation catastrophique avec seulement sept points pris en 14 journées. Quel est le bilan quatorze journées plus tard ? C’est le jour et la nuit bien évidemment avec cette 10e place. Surtout, l’OL a pris 31 points possibles sur la même laps de temps de quatorze rencontres. Le mercato a beau avoir joué un rôle prépondérant dans ce renouveau, il n’explique pas à lui tout seul de passer du tout au tout en l’espace de quatre mois. L'OL a réussi à former un collectif avant les individualités.