Nantes - OL (1-3) : Lopes, le héros discret de la Beaujoire

Depuis dimanche, les regards sont portés vers le coaching de Pierre Sage ou encore le 14e but d’Alexandre Lacazette. Mais si l’OL a pu croire à la victoire à Nantes, Anthony Lopes n’y est pas étranger.

Et si l’OL tentait de construire ses victoires depuis quelques matchs ? Tout n’est pas parfait dans le décor positif lyonnais des dernières semaines et pourtant, en mettant en avant l’apport des entrants depuis plusieurs matchs, la formation lyonnaise donne le sentiment de savoir ce qu’elle fait pendant 90 minutes. À Nantes, malgré l’ouverture du score, elle n’a pas paniqué et a appuyé au moment où ça faisait mal grâce au coaching de Pierre Sage. Avec notamment les entrées de Cherki et Fofana, l’OL a eu un supplément d’âme pour combler son retard puis prendre la main sur la rencontre (1-3). Seulement, les Lyonnais peuvent aussi remercier ce qu’il s’est passé de l’autre côté du terrain et particulièrement Anthony Lopes.

La concurrence a finalement du bon

Avec les rentrées décisives ou encore Alexandre Lacazette, la prestation du gardien est un peu passée sous silence, mais il a bien maintenu le navire à flot afin de ne pas sombrer totalement. S’il n’a eu que ses yeux pour voir la tête d’Abline finir dans son but, le Portugais s’est ensuite interposé devant l’attaquant nantais avant de sortir deux gros arrêts en deuxième mi-temps. Sans le natif de Givors, le scénario aurait pu être tout autre pour l’OL, même si le portier a préféré la jouer modeste après la rencontre. "Je n’ai fait que mon travail. On me demande d’être décisif et d’apporter un plus à l’équipe, c’est ce que j’ai fait ce (dimanche) soir." En bon ancien gardien lyonnais, notre consultant Nicolas Puydebois n’a pu que saluer sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" la performance de son cadet à la Beaujoire, "il nous maintient en vie dans ce match et finalement la concurrence avec Perri lui a fait du bien."

Il est vrai qu’Anthony Lopes a profité de l’arrivée d’un concurrent de taille pour se remettre au diapason. Un peu à l’image de tout cet effectif lyonnais qui a dû remettre le bleu de chauffe après le mercato hivernal et des renforts de qualité.