L’OL apporte son soutien à Nancy après le décès de son président

Touché par un cancer depuis 2021, Nicolas Holveck, président de l’AS Nancy, est décédé lundi. L’OL a tenu à apporter son soutien à la famille et au club lorrain.

En mars 2021, il avait révélé souffrir d’un cancer du côlon et avait choisi de se mettre en retrait du football pour se consacrer à son traitement. Finalement, Nicolas Holveck avait repris du service dans son club qu’est l’AS Nancy Lorraine en revenant à la présidence en août 2023. Mais, à 52 ans, le dirigeant français a été rattrapé par la maladie et a quitté ce monde ce lundi 8 avril 2024, comme l’a communiqué l’ASNL. "C'est avec une immense tristesse que nous avons appris ce matin le décès de notre président Nicolas Holveck. Il s'est battu jusqu'au bout contre la maladie et au nom de tout le club, des actionnaires jusqu'aux licenciés, nous présentons à sa famille et à ses proches nos plus sincères condoléances."

Passé par Monaco et Rennes également

Devant jouer un match lundi soir contre Sochaux, Nancy s’est lourdement incliné (4-1) mais avait logiquement la tête ailleurs après avoir perdu un dirigeant historique. Avant de devenir le président pendant quelques mois, Holveck avait occupé divers postes en Lorraine entre 1997 et 2014 jusqu'à en devenir le vice-président avant de rejoindre Monaco ou encore Rennes. La famille du football français touchée, l’OL a apporté son soutien à la famille du défunt ainsi qu’au club de Nancy. "C'est avec une profonde tristesse que l'Olympique Lyonnais a appris le décès de Nicolas Holveck, président de l’ASNL, peut-on lire sur le compte X (anciennement Twitter) du club lyonnais. En cette période difficile, nos pensées vont à sa famille, à ses proches et à toute la communauté de l'AS Nancy Lorraine."