Après deux échecs consécutifs contre Espaly et Limonest, la réserve de l’OL aimerait pouvoir respirer un peu après son déplacement à Hauts-Lyonnais. La recherche d’un maintien définitif est ciblée ce samedi (18h30).

On dit toujours jamais deux sans trois mais Gueïda Fofana espère certainement que l’adage ne se répètera pas ce samedi à Saint Symphorien sur Coise. Depuis deux matchs, l’entraîneur de la réserve de l’OL est à la recherche d’une victoire qui assurerait le maintien en National 3. Seulement, ses joueurs n’arrivent pas à transformer l’essai. Battus par Espaly à domicile, les coéquipiers de Mohamed El Arouch pensaient avoir fait le plus dur à Limonest le week-end dernier. Mais une très mauvaise deuxième mi-temps ont permis à Sébastien Faure et les siens d’arracher un point du nul et donc de retarder le maintien lyonnais.

Troisième chance ce samedi (18h30) pour l’OL avec un déplacement à Hauts-Lyonnais. Les deux formations sont à égalité au classement et c’est donc un objectif commun qu’elles partagent au moment de rentrer sur la pelouse. À l’aller, la réserve l’avait emporté dans les dernières minutes du match grâce à un but de Romain Perret. L’attaquant sera bien là ce samedi (18h30) tout comme Sekou Lega, fer de lance de l'attaque lyonnaise.

La composition de la réserve : Pereira - Kango, Djime (cap), Degorce, Barisic - El Djebali, Halifa, Kanté - Dib, Perret, Lega