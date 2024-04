L’OL a une occasion en or à saisir ce dimanche

Avec la défaite de Lens vendredi et celles de Reims et Rennes samedi, l’OL a une porte qui s’est ouverte. Contre Brest, les Lyonnais peuvent remonter à la 7e place et pointer à deux longueurs de la 6e.

C’est ce qui s’appelle voir les planètes s’aligner. En ne jouant pas, l’OL a déjà fait une belle opération et pourrait en faire encore une plus belle ce dimanche à 23h. Il faudra pour ça prendre le meilleur sur Brest et enchaîner une nouvelle victoire dans cette Ligue 1. Si tel est le cas alors l’espoir, déjà bien présent entre Rhône et Saône, n’en sera que décuplé avec un futur européen. Il est encore trop tôt pour s’emballer et il faudra faire le travail contre les Brestois mais le début de week-end en Ligue 1 est parfait pour voir l’OL déjà se positionner sur son ambition de la 7e place. Il pourrait même y avoir mieux mais ça s’est une autre histoire.

Gagner avant

Pourtant, avec trois points supplémentaires, les hommes de Pierre Sage ne seraient qu’à deux points de Lens, dans une spirale négative. Car oui, avec le revers de Reims à Strasbourg (3-1) conjugué à celui de Rennes contre Toulouse (1-2) samedi, la 7e place tend provisoirement les bras aux Lyonnais. Après avoir touché le fond, l’OL peut finir cette 29e journée de Ligue 1 à la place potentiellement qualifiable pour la Coupe d’Europe la saison prochaine qu'il s'est fixé comme objectif. Impensable et en même temps tellement excitant… Aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette de ne pas gâcher cette opportunité qui leur est offerte ce dimanche à domicile. Car, les trois points sont loin d'être assurés et se croire déjà arrivés serait la plus grosse des erreurs.