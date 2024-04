La possibilité de voir Pierre Sage pouvoir passer son BEPF par voie accélérée avait soulevé des critiques. Président du syndicat des entraîneurs, Raymond Domenech a confirmé que l’entraîneur de l’OL avait simplement bénéficié d’un changement de réglementation.

Est-ce que cela touche avant tout l’OL que le sujet a eu autant de résonance ? Peut-être bien. En tout cas, la volonté de Pierre Sage de passer son diplôme du BEPF et de participer à la formation de la saison prochaine a eu le mérite de soulever quelques questions et de pouvoir répondre à une grande majorité. Recalé du parcours principal, l’entraîneur lyonnais va finalement pouvoir passer son diplôme par voie accélérée grâce à une VAE (validation des acquis d’expérience). Cette nouvelle, bonne pour l’OL et son coach, n’avait pas forcément plu à Jean-Pierre Caillot. Le président de Reims s’était dit "choqué" et avait clairement sous-entendu qu’un traitement de faveur avait eu lieu en raison notamment des liens étroits de Jean-Michel Aulas et Hubert Fournier, DTN, avec le club lyonnais.

La porte ouverte désormais pour de nouveaux cas de figure

Mis au courant de cette sortie médiatique, Pierre Sage avait réagi en assurant avoir suivi les règles et le coach peut compter sur le soutien du syndicat des entraîneurs. Raymond Domenech a confirmé que le natif de Lons-le-Saunier n’avait fait que suivre une procédure qui avait évolué ces derniers mois. "Tout le monde a été surpris, moi aussi. Je me suis renseigné. C’est très nouveau et c’est une réglementation ministérielle."

En déposant un dossier, l’OL et Pierre Sage n’ont fait que profiter du nouveau système pour s’ouvrir une voie royale vers le BEPF. Après les critiques, cela aura au moins permis de faire avancer le débat et de permettre à certains entraîneurs d’avoir désormais un chemin plus facile pour accéder à ce diplôme professionnel.