Le maintien et la finale de la Coupe de France acquis, l’OL doit malgré tout finir sa saison de Ligue 1 sur les chapeaux de roue. Pour préparer au mieux le 25 mai, mais aussi pour remonter encore un peu au classement.

Finale de la Coupe de France, validé. Maintien, validé. À un peu plus d’un mois de la fin de la saison, l’OL a réussi l’exploit que peu de personne aurait imaginé au courant de l’hiver et une place de lanterne rouge puis dans la zone rouge qui n’en finissait plus. Et pourtant, les Lyonnais sont désormais libres dans leur tête, libres de pouvoir dorénavant ne plus jouer avec la peur au ventre. Si mathématiquement, rien n’est officiel, les douze points d’avance sur le 16e sont un matelas plus que confortable pour bien finir la saison. Mais ce n’est pas pour autant que l’OL est en vacances à six journées de la fin. Les aléas d’un côté comme de l’autre ont permis à tout un club de se remettre à rêver d’Europe.

"Passer au filtre du haut niveau"

Avant de croiser le fer avec Brest, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont la possibilité de s'emparer provisoirement de la 7e, mais aussi de revenir à deux points de la 6e place ce dimanche soir. Il faudra pour cela l’emporter contre les Brestois. Les pirates bretons ont aussi de l’appétit puisqu’ils pourraient valider une première participation à la Ligue des champions la saison prochaine. L’OL savait qu’il allait avoir du fil à retordre dans cette fin de saison et il ne va pas être déçu. Hormis Strasbourg, toutes les équipes que la formation lyonnaise va affronter ont pour le moment des objectifs : européens pour certains (Brest, PSG, Monaco, Lille), de maintien pour les autres (Clermont).

Malgré sa volonté d’y aller "étape par étape", Pierre Sage est plutôt du genre à accueillir la montagne qui se présente à lui les bras ouverts et sans forcément d’appréhension. L’OL va être passé au révélateur dès dimanche quant à ses chances d’être européen la saison prochaine. "L’avantage de ce calendrier permet de valider ou invalider certaines choses dans notre jeu parce qu’on va forcément les opposer à des adversaires qui sont bien organisés pour bien défendre ou pour bien attaquer. La valeur de nos performances passera au filtre du haut niveau du championnat. La deuxième chose intéressante permet d’avoir toujours des matchs à une très haute intensité avec un enjeu très fort qui va ressembler à notre dernier match de la saison qu’est la finale."

Faire le plein à domicile dans cet enchaînement

L’entraîneur de l’OL ne veut pas faire de plans sur la comète, mais il est forcément un peu obligé de se projeter sur cette fin de saison que personne ne pouvait imaginer il y a quelque temps. La finale de la Coupe de France est forcément dans toutes les têtes, mais avec le PSG comme adversaire, la tâche s’annonce ardue même sur un match. Avec les derniers résultats, la voie du championnat s’est presque ouverte en grand pour ne pas la négliger même si six équipes risquent de batailler pour seulement deux places.

À l’OL de montrer donc son meilleur visage, surtout à domicile. Avec quatre victoires en quatorze rencontres disputées à Décines, les Lyonnais sont loin d’avoir fait le plein de points à la maison. Au moment de faire les comptes, cela risque de peser et dans l’ascension des quatre cols, les victoires sont quasiment impératives contre Brest et Monaco. Cela permettrait de voyager plus léger et surtout de garder le contact avec le haut. "On s’est créé une situation en allant gagner à Nantes donc charge à nous maintenant de valoriser ce succès en enchaînant une autre victoire et donc de se créer une autre opportunité à Paris."

Finir en trombe pour préparer au mieux la finale contre le PSG

Soutenus par plus de 45 000 supporters ce dimanche au Parc OL, les hommes de Pierre Sage seront animés par une mission. Renverser une nouvelle fois les statistiques et s’immiscer encore un peu plus dans une course qui lui était inaccessible. "On y croit toujours, vu notre position il y a quelques mois, a avoué Mama Baldé. Ça va être des matchs difficiles, mais on a un groupe solide, personne n’a lâché, tout le monde est concerné." Faire confiance les uns en les autres, c’est aussi la réussite d’une ascension, qu’elle soit sur le terrain ou ailleurs.

C’est par le collectif que l'OL s’est racheté une conduite depuis le début de l'hiver. C'est par cette même notion de groupe qu’il pourra toujours croire à l'Europe et donc préparer au mieux la finale de la Coupe de France. Chaque match a sa vérité dans ce sprint final, mais tous sont liés les uns aux autres. "L’opportunité qui nous est offerte d’aller chercher cette 7e place est intéressante. Ça stimule les joueurs de semaines en semaines pour être dans l’équipe et être performants." Il n'y a plus qu'à le montrer contre Brest pour s’offrir une nouvelle situation à Paris dans une semaine.