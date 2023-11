OL B - Limonest : un match "toujours spécial" pour Sébastien Faure

Membre de la génération 1991 et formé à l’OL, Sébastien Faure évolue depuis deux ans à Limonest. Le capitaine retrouve ce vendredi (20h) son club formateur en National 3, bien loin des années de succès de son époque.

Il était un habitué du terrain 10 de la Plaine des Jeux, mais fouler la pelouse du terrain Gérard Houllier lui procure malgré tout toujours ce sentiment de revenir à la maison. À 32 ans, Sébastien Faure n’en est plus à sa première fois de retrouver l’OL. Depuis son retour d’exil en Écosse en 2016, le défenseur central a recroisé la route de son club formateur avec Chasselay, devenu depuis le GOAL FC. Ce vendredi soir (20h) à Décines, Faure n’aura pas le petit pincement comme lors de premières retrouvailles, mais revoir des têtes qu’il connait depuis presque vingt ans rajoutera forcément un peu de nostalgie à cet OL - Limonest qui se joue. "J’ai passé 8 ans, les meilleures années de ma vie, j’ai joué en pros (un match en 2008), j’ai tout vécu avec l’OL donc c’est toujours quelque chose de spécial", nous avoue-t-il avant la rencontre.

"Un projet ambitieux des deux présidents à Limonest"

Membre de la génération 1991 comme Alexandre Lacazette, Clément Grenier ou encore Enzo Réale, Sébastien Faure n’a pas réussi à percer au plus haut niveau avec l’OL en raison notamment de pépins physiques. Mais il y a forcément de la fierté au moment de se remémorer ce soir du 11 novembre 2008 où il a fait équipe avec Cris, qui deviendra plus tard son coach, pour son unique match en professionnel avec l’OL. Dans ce match de Coupe de la Ligue, il a même côtoyé un certain Fabio Grosso, coach de l’OL, quinze ans plus tard. "Ça ne nous rajeunit pas", dit-il dans un grand sourire. Parti du côté des Glasgow Rangers en D4 puis D3 où "il a connu une ambiance extraordinaire", Sébastien Faure a fait son retour dans la région lyonnaise du côté du GOAL FC pendant six ans avant d’aller chez les voisins de Limonest à l’été 2022.

Capitaine du FCLDSD, le défenseur de 32 ans s’épanouit dans son rôle de grand frère au sein d’un projet ambitieux dans l’ouest lyonnais. À l’image de ce qu’il a connu à Chasselay, Sébastien Faure espère pouvoir poser les fondements d’une vision vers le haut et plus professionnelle à Limonest. Actuellement deuxième derrière Lyon-La Duchère, après deux dernières saisons à la 7e place, le FCLDSD se verrait bien aller à l’étage du dessus même si le chemin est encore long. "L’objectif est d’être en haut du tableau toute l’année pour pouvoir jouer quelque chose sur les 2-3 derniers mois et un sprint final alléchant. Les dernières saisons ont été un peu compliquées et avec la réforme des championnats, il y a pas mal de descentes. Donc, là, c'est un bon début de saison. Tous les week-ends, ce sont des matchs relevés dans cette poule. Ça me rappelle un peu les années avec Chasselay avec pas mal d’équipes de la région. C’est un vrai combat."

"Avec Fofana, on jouait les papas en équipe de France jeunes"

Dans une poule K de National 3 toujours aussi relevée, Limonest enchaîne la réserve de l’OL ce vendredi puis le choc contre La Duchère dans une semaine. Après la déception de l’élimination en Coupe de France le week-end et dont Faure a "mis deux jours à s’en remettre", pas question de flancher face à une très jeune équipe de l’OL. Quand il a enchaîné les matchs de CFA (anciennement National 2) au point d’avoir quatre saisons complètes à ses 20 ans, Sébastien Faure constate que ce n’est désormais plus pareil pour les réserves. "Il n’y a plus que Lorient et Toulouse en N2 et encore le Téfécé joue la descente. Aujourd’hui, les championnats ont changé. En N3, on est quasiment sur du professionnel et la N2, c’est une vraie 4e division. C’était moins le cas à notre époque."

Estimant que sa génération 91 est la première à avoir sauté le pas des U16 nationaux avec Armand Garrido au groupe professionnel sous Claude Puel, Sébastien Faure n’est pas surpris de voir Gueïda Fofana composer avec des très jeunes "qui aiment courir avec le ballon, un peu moins sans. On va tenter d'appuyer là-dessus". Les deux anciens joueurs de l’OL auront l’occasion d’en discuter après le match, car s’ils sont aujourd’hui adversaires, ils ont partagé bien des choses ensemble, notamment en équipe de France. "On a joué pendant quatre ans en équipe de France, c’était mon capitaine, à l’OL quand il est arrivé en 2011. On était un peu les deux papas en sélection parce qu’on avait un peu de bouteille par rapport à certains." Ils jouent aujourd’hui ce rôle de deux manières différentes : l’un avec le brassard du FCLDSD, l’autre avec la casquette de coach.