Ligue 1 : Rennes réussit bien à l’OL lors de la 1re journée

OL-Rennes (2-3) au Parc OL. Alexandre Lacazette a inscrit le 2e but de son équipe / (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

L’Olympique lyonnais a rencontré à quatre reprises les Rennais lors d’un match d’ouverture de Ligue 1. Il s'est imposé trois fois, tandis que le SRFC n’a jamais gagné.

Vendredi dernier, la Ligue de football professionnel a dévoilé le calendrier intégral de la prochaine Ligue 1. L’OL entamera sa saison par un déplacement à Rennes. Un match jamais facile en Bretagne. Cependant, une statistique va pouvoir rassurer les supporters rhodaniens. En effet, l’Olympique lyonnais a remporté trois de ses quatre rencontres contre le Stade rennais lors d’une première journée dans l’élite du football français.

Tout d'abord, en 1972, les coéquipiers de Fleury Di Nallo avaient battu les Bretons 3-1 à Gerland. Bernard Lacombe avait été l’auteur d’un doublé. Ensuite, lors de l’exercice 2000-2001, les joueurs de Jacques Santini n’avaient pas pu faire mieux qu’un match nul 2-2, un point obtenu grâce au but égalisateur de Sonny Anderson en fin de rencontre.

Deux victoires modernes

Plus récemment, l’Olympique lyonnais est allé gagner au Roazhon Park. Le samedi 11 août 2012, Cris et ses partenaires s'étaient imposés 1-0 dans l’enceinte rennaise. Pour l’anecdote, Alexandre Lacazette avait été titularisé, tandis qu’Anthony Lopes était sur le banc. Enfin, il y a 10 saisons exactement, les Rouges et Noirs ont été défaits 2-0 par les Rhodaniens à Lyon, dans une rencontre où l'avant-centre s’était illustré par un but sur penalty.

Ainsi, les confrontations entre l’OL et le SRFC lors d’une première journée de Ligue 1 ont toujours tourné en faveur des Lyonnais. À noter que l’actuel capitaine de l’équipe de Pierre Sage sera suspendu et manquera donc le voyage à Rennes le week-end du 16 août.