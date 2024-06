Ayant fait ses débuts avec le groupe pro de l’OL en fin de saison, Leila Wandeler va connaitre une autre première durant l’été. La jeune attaquante (18 ans) a été retenue avec la Suisse pour deux matchs amicaux.

La saison 2023-2024 est certes terminée depuis la finale de la Ligue des champions perdue contre le FC Barcelone, mais Leila Wandeler se rappellera certainement toute sa vie de ce premier semestre 2024. Ce fut celui de toutes les premières pour la jeune attaquante de l’OL. Avant tout habituée à la réserve et parfois au championnat U19, Wandeler avait profité de la volonté de Sonia Bompastor de faire tourner en vue des play-offs pour connaitre ses premiers pas en pros. Comme de nombreuses autres joueuses, elle avait fait ses débuts pas contre Guingamp avant d’enchaîner une deuxième apparition contre Bordeaux une semaine plus tard.

Deux matchs amicaux au programme

À 18 ans, le rêve éveillé continue pour la jeune Fribourgeoise. Au repos depuis la fin de la saison, Leila Wandeler va devoir remettre le pied à l’étrier ces prochains jours et pour cause. Ce ne sera pas pour la reprise des Fenottes, fixée au 8 juillet, mais bien pour participer à son premier rassemblement avec la sélection suisse. En effet, l’attaquante a été retenue dans la liste de Pia Sundhage ce vendredi pour participer à deux matchs amicaux : en Turquie le 12 juillet, puis contre l’Azerbaïdjan, quatre jours plus tard.