OL - Mercato : Benfica abandonne la piste Tagliafico

Nicolas Tagliafico buteur lors de Lorient – OL (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Placé dans la short-list du Benfica Lisbonne depuis le début du mercato, Nicolas Tagliafico ne devrait pas rejoindre le club portugais. Le SLB aurait décidé d’explorer d’autres options.

À un an de la fin de son contrat avec l’Olympique lyonnais, Nicolas Tagliafico pourrait quitter la capitale des Gaules dès cet été. D’ailleurs, le défenseur suscite l’intérêt de nombreux clubs européens comme la Juventus Turin ou encore l’AS Roma. Cependant, c’est au Portugal que le nom du latéral gauche revenait avec le plus d’insistance ces derniers temps. En effet, les dirigeants lisboètes s’intéressaient au numéro 3 de l’OL, mais aussi à Robin Gosens (Union Berlin). Néanmoins, selon Fabrizio Romano, après des discussions, la formation portugaise aurait fait le choix d’écarter les pistes menant aux deux arrières gauches. Le journaliste italien indique que Benfica se pencherait désormais sur d’autres profils.

Un chantier sur le côté gauche de la défense lyonnaise

Après l’annonce du départ d’Henrique et le potentiel transfert de Nicolas Tagliafico cet été, les Lyonnais devront recruter. Même si Abner (Bétis Séville) serait attendu pour huit millions d’euros lors de ce mercato estival, les dirigeants de John Textor seront dans l’obligation de remplacer l’international argentin, s’il était amené à partir. C'est pourquoi, la formation lyonnaise aurait dernièrement coché le nom d’Archie Brown (La Gantoise) pour renforcer son flanc gauche. Actuellement avec l'Argentine, Nicolas Tagliafico se concentre sur sa sélection, qui s’est d'ailleurs qualifiée ce mercredi pour les quarts de finale de la Copa América 2024. Cependant, son dossier devrait bien occuper l'été lyonnais.